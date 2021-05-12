Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy silahla poz verdi: Yollasınlar beni Kudüs'e asker olarak canım feda!

Yayınladığı pozlarla gündeme gelen Esra Ersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Kudüs'e asker olarak gitmek istediğini söyledi.



Geçtiğimiz günlerde kardeşi intihar girişiminde bulunan Esra Ersoy, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan karşılıklı saldırılar sonrasında bir paylaşımda bulunan Esra Ersoy, "Kudüs'e kadın asker olarak gitmek istiyorum. Çok ciddiyim eğer Türkiye asker gönderecekse ben gönüllüyüm beni gönderin" ifadelerini kullandı.