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‘Ciciş Esra' hapse girdi

"Kardeşim adına çok üzgünüm"

30 Aralık 2018 16:15

Ciciş Esra lakaplı Esra Ersoy, eski sevgilisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını çekmek için İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim oldu.

Haberler.com'un haberine göre, Ceyda Ersoy, ablasının cezaevine girmesiyle ilgili "Kardeşim adına çok üzgünüm. Konuyla alakalı fazla konuşmak istemiyorum"dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisine yönelik sert ifadeler kullanan Ciciş Esra, daha sonra bu paylaşımlarını kaldırmıştı.

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