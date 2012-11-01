Çiçek: Geçmişte fezleke uygulamaları neyse onu yaparız

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde BDP ve bağımsız milletvekillerinin PKK'lılarla kucaklaşmalarıyla ilgili olarak BDP'li vekiller hakkında hazırlanan fezleke konusunda, "Geçmiş uygulamalar neyse onu yaparız" dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, gazetecilerin, bazı BDP'li milletvekillerinin PKK üyeleriyle kucaklaşmalarına ilişkin hazırlanan fezlekeleri hatırlatmaları üzerine ''Bu konuda geçmiş uygulamalar neyse biz de onu yaparız. Bu işin usulu, yolu ve yordamı belli, ilk kez Meclis'e fezleke geliyor değil. Bundan evvel 900'den fazla fezleke gelmiş. Onlar için hangi işlemi yapıyorsak, bunlar için de onu yaparız. Ondan sonrası ilgili komisyonların vereceği bir karardır'' dedi.

Çiçek, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun, açlık grevleri ile ilgili yaptığı Bolu F Tipi Cezaevi ziyaretinin sorulması üzerine, ''Onlar gitsin gelsin, ondan sonra...'' diye konuştu.