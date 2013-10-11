Çiçek'ten Engin Alan yorumu: Yanlış kurallarla doğru sonuca ulaşamayız

Balyoz davasında 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan’ın vekilliğinin düşüp düşmeyeceği Anayasa’da yer alan çelişkili maddeler nedeniyle tartışma konusu oldu.

Anayasa’nın 83. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “TBMM üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez” ifadesi ile, 84. maddenin 2. fıkrasında yer alan “Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirilmesiyle olur” ifadelerinin yarattığı çelişkili durum ile ilgili açıklamada bulunan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Yanlış kurallar yürürlükte kalırken doğru sonuca ulaşamayız” ifadelerini kullandı.

1993’ten beri değiştirelim diyoruz

Radikal gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek’e konuşan Cemil Çiçek, “Ta 1993’te ‘Kuralları değiştirelim, anayasa değişmezse sadece rejim bunalımı değil her türlü bunalım olur’ dedik. 20 sene geçti, hala üstesinden gelemedik. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalışma süresi 19 Ekim’de 2. yılını dolduracak. Ancak hala sonuç alamadık. Üstelik geçmişte hiç yaşanmamış bir durumla karşı karşıyayız. Cezaevinde milletvekilleri var. Anayasada 83, 84, 76 ve 14. maddeler öylece duruyor. Üstelik iki yıldır süren çalışmalarda bu maddelerin yerine geçecek maddeler konusunda da uzlaşma yok. Yarısı kırmızı yarısı yeşil yazılmış. Yanlış kurallar yürürlükte kalırken doğru sonuca ulaşamayız” ifadelerini kullandı.

Bugün A kişisi, yarın B kişisi

Çiçek, sorunun kişilerle değil kurallarla ilgili olduğunun altını çizerek “Bu kural yanlışsa şimdi A kişisini etkiliyor, yarın B kişisini etkiler” dedi. Mevcut mevzuat ya da yeni anayasa olmadan kısmi anayasa değişiklikleriyle sorunun çözülüp çözülemeyeceğiyle ilgili ise Çiçek, “Keşke 4 siyasi parti ortak irade ortaya koysaydı ve yeni bir anayasa yapabilseydik” dedi. Çiçek, Başbakan’ın “uzlaşılan maddeleri çıkaralım” sözlerini anımsatarak “O zaman madde sayısı 48’di, şimdi 60 oldu. Eminim yoğun bir çabayla 100’e de olabilir. Uzlaşılan maddeler değişirken (geçici bir maddeyle) Anayasa’nın 14. maddesi kaldırılırsa 83 ve 84. maddelerden kaynaklanan sorunu çözebilmek daha kolay olabilir” şeklinde konuştu.

Örnekler inceleniyor

Cezaevindeyken hakkındaki hüküm kesinleşen, ancak buna rağmen vekilliği düşmeyen eski bağımsız Van Milletvekili Kemal Aktaş’ın durumunun hatırlatılması üzerine Çiçek, “Bu örnek şimdi konuştuğumuz durum için geçerli olamaz çünkü 3. Yargı Paketi’nde Aktaş’ın durumu değişti” dedi.