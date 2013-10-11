MHP'li Engin Alan: Milletvekili olarak doğmadım

Ergenekon davasında cezaevinde yattığı süre göz önünde bulunarak tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, bu kez ziyaret için cezaevine gitti. CHP'li Haberal, vekil arkadaşlarıyla birlikte Mustafa Balbay ve Balyoz Davası'nda aldığı 18 yıllık cezası onanan Engin Alan'ı ziyaret etmek için Sincan Cezaevi'ne gitti. Cezası onandığı için vekilliği düşecek olan Engin Alan'ın "Ben annemden milletvekili olarak doğmadım. Ama annemden doğduğumda vatanseverdim hala vatanseverim" dediği öğrenildi.

CHP milletvekilleri, Sincan F Tipi Cezaevi’nde yatan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan’ı ziyaret etmek üzere cezaevine geldi.

CHP Grup Başvekili Engin Altay, Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, İstanbul Milletvekili Celal Dinçer, Manisa Milletvekili Sakine Öz, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve İstanbul Milletvekili Sedef Küçük, Sincan F Tipi Cezaevi’nde yatan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan’la görüşmek için cezaevine giriş yaptı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekillerini cezaevinde ziyaret ettiklerini söylemekten bile utanç duyduğunu belirtti.

Milletvekillerinin tutuklu olmasının demokrasilerde kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"Sayın Balbay ve Sayın Alan ile görüştük. Kendileri gayet moralli, umutlu ve rahatlar. Kendilerini iyi görmekten mutluyuz ama bu tablo Türkiye'ye yakışan bir tablo değil. Özellikle dün Yargıtay'da sonuçlanan Balyoz davası bir kez daha gösterdi ki siyasi davaların sonuçları da siyasi neticeleniyor. Bu bakımdan hiçbir hukuku normu ile izah edilemeyecek şekilde burada bu milletvekillerimiz gerek Ergenekon'dan gerek Balyoz davasından gerek 28 Şubat davasından yargılanan, içeride tutulan herkes rehine olarak içerde tutuluyor."

‘Alan, milletvekilliği ile meşgul değil’

Altay, MHP milletvekili Engin Alan'ın Yargıtay'ın kararına ilişkin yorumunun ne olduğunun sorulması üzerine, Alan'ın milletvekilliğiyle meşgul olmadığını söyledi. Alan'ın "Ben annemden milletvekili olarak doğmadım. Ama annemden doğduğumda vatanseverdim hala vatanseverim" anlayışı içerisinde olduğunu dile getiren Altay, Alan'ın tek amacının Türk halkına hizmet etmek olduğunu söyledi.

Ergenekon ve balyoz davalarının siyasi intikam projesi olduğunu ifade eden Altay, bu davalarda verilen kararların kamu vicdanında yer bulmadığını, halkı tatmin etmediğini savundu. Kamu vicdanında karşılığı olmayan mahkeme kararlarının meşru olamayacağını belirten Altay, "O bakımdan gerek dünkü Yargıtay kararlarını gerek daha önceki Ergenekon kararlarını hukuken de vicdanen de meşru saymıyoruz. Hukukun evrensel normlarına da tamamen aykırı buluyoruz" değerlendirmesini yaptı.