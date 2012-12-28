Çiçek'ten anayasa uyarısı: Süreç heba edilmemeli

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere parti liderlerinden randevu istedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin Çiçek, "Umutsuz değilim, süreç heba edilmemeli" dedi.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili parti liderlerinden randevu istedi.

Çiçek, ilk olarak akşam saatlerinde AK Parti Genel Başkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından NTV'ye konuşan Çiçek, anayasa çalışmalarıyla ilgili süreci değerlendirdi.

"Siyaset, umutsuzluk üzerine sürdürülemez" diyen Çiçek, 'realiteler üzerine görüşülmesi gerektiğini' vurguladı.

Çiçek, 'anayasa değişikliğine dair hiçbir zaman umutsuz olmadığını' söyledi ve "Bugüne kadarki süreç, heba edilmemeli. Ben kendi üzerime düşeni yapıyorum" diye konuştu.

Komisyon çarşamba günü toplanecek

Meclis Başkanı, liderlerle görüşmesinin ardından muhtemelen 2 Ocak Çarşamba günü komisyonu toplayabileceğini ve bu düşüncelerini toplantıda da değerlendireceklerini söyledi.

Başbakan Erdoğan da konuya görüşme sonrası katıldığı TRT canlı yayınında değindi. Erdoğan, Cemil Çiçek'le yaptığı görüşmeye ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Meclis Başkanı'na dedim ki 'bir makul süre verelim. Bitti bitti. Bitmediği takdirde Meclis gündemini bunlarla meşgul etmeyelim. Bir de bu komisyonu sulandırmayalım. Bu makul sürenin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Temenni ederim ki arkadaşlar bu işi bititirler."

Başbakan süre konusunda bilgi vermekten kaçınsa da Meclis kulislerinde bu sürenin 2 ya da 3 ay olduğu konuşuluyor.

Cemil Çiçek'in sunması beklenen bu teklif kabul edilirse 31 Aralık'ta yetkisi sona eren komisyon çalışmalara yeniden başlayacak.

Yarın saat 12.00'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile biraraya gelecek olan Çiçek, CHP ve BDP'den de randevu istedi.

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