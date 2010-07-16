-ÇİÇEK: ''SEÇİMLER YÜZDE 10 BARAJLI'' ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP'nin yüzde 10 seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesine ilişkin teklifiyle ilgili, ''2011 Temmuzundaki seçimler, yüzde 10 barajlı olarak yapılacaktır'' dedi. Habertürk kanalında gazeteci Ünsal Ünlü'nün konuğu olan Çiçek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terör örgütünün dış boyutunun hep konuşulduğunu ifade eden Çiçek, ''Ama yeteri kadar bunun üzerinde durulmadı, biz bunun üzerinde duruyoruz'' dedi. Anayasa Mahkemesinin doktorların tam gün çalışmasına ilişkin yasanın ''muayene açma yasağına'' ilişkin bölümünü iptal etmesine ilişkin soru üzerine Çiçek, ''Olabilir, yani neticede Anayasa Mahkemesi herhalde gerekçesini ortaya koyarsa değerlendirmek gerekir. Neticede bu bir tercih meselesiydi, Anayasa Mahkemesi demek ki kendince ne gerekçe göstermişse ondan dolayı iptal etmiş olabilir'' değerlendirmesini yaptı. Çiçek, ''Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çok sık dışarıyla görüştüğü ve talimat aktardığı çok sık eleştiriliyor. Yeni bir düzenleme düşünüyor musunuz?'' sorusuna da ''Bu İmralı ile ilgili çok eskiden beri çok mesnetsiz, çok doğru olmayan haberler yayınlanır. Bazen bu farkında olmadan adamın kullanacağı haber tarzında da olabilir'' karşılığını verdi. Çiçek, şunları söyledi: ''Mesela, adam İmralı'da, denildi ki 'efendim niye orada duruyor da F Tipi Cezaevine gelmiyor' bir tarihte... Zaten orası F Tipi statüsünde, yani orası başka bir cezaevi değil ki. F tipinin kuralları neyse o uygulanıyor, İzmit Cezaevinde hangi kural uygulanıyorsa İmralı'da uygulanan kural da odur. İkincisi, adada olunca, bana soru olarak geldiği için geçmişte, İmralı'da kalıyor, sanki adanın tamamı buna tahsisli, bu terörist başı sabah 08.00'de kalkıyor, adanın etrafında dolaşıyor, türkü söylüyor, ıslık çalıyor, zeytin ağaçlarının altında oturuyor, keyfi geldiği zaman da içeri giriyor; hayır, böyle bir olay yok. Orada bir cezaevi kompleksi var. F tipindeki adam günde kaç saat avluya çıkıyorsa bu da o kadar çıkıyor, ne kadar içeride kalması gerekiyorsa o da o kadar kalıyor. Haftalık görüşme burada ne kadarsa o da öyle.'' -HİÇBİR AYRICALIĞI YOK''- Çiçek, Öcalan'ın haftalık görüşmelerine kısıtlama getirilmesi ya da içeriden dışarıya bilgi çıkışıyla ilgili yeni bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine de ''Zaman oldu, kurallara uymadığı dönemlerde daha uzun süre görüştürülmediği zamanlar da oldu. Ama bunları biz yerli yersiz, devletin aleyhine, toplumun aleyhine kullanılacak ve örgütün dışarıda istismarına imkan verecek tarzda biz bunları açıklamadık'' karşılığını verdi. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yani, cezaevi kurallarına uymuyorsa, Sincan'daki veya filanca yerdeki gibi görüştürülmediği, hücre hapsi verildiği zamanlar oldu, zaten hücredir orası da yani bunların hepsi uygulandı. Ama velev ki söylenen sözler yanlış bile olsa siz ona cevap vereceksiniz, o size cevap verecek, zaten konunun gündemde kalması isteniyor, biz de buna farkında olmadan yardımcı oluruz. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar, F tipi cezaevindeki bir hükümlü hangi şartlarda bu hükmü infaz ediliyorsa, İmralı'dakinin durumu da aynıdır. Hiçbir ayrıcalığı yok, kurallara uyulmadığı takdirde de yapılması gereken disiplin hükümleri neyse bugüne kadar uygulandı, uygulanmaya da devam ediliyor.'' Çiçek, ''PKK'nın lider kadrosundan bazı isimlerin Türkiye'ye teslim edileceği yönünde söylenti var. Böyle bir şey var mıdır?'' sorusuna da ''Bu tür işleri böyle soru-cevap, manşet, haber konusu yaptığımızda bu işler çok doğru olmaz. Bunları tartışmak da doğru olmaz'' yanıtını verdi. -SEÇİM BARAJI- Çiçek, CHP'nin, seçim barajının düşürülmesine ilişkin teklifiyle ilgili soruya da şu karşılığı verdi: ''Vatandaşın yüzde 85'i temsil ediliyor, 'baraj temsile engel teşkil ediyor' deniliyorsa, yüzde 85 var burada. Kaldı ki, bazı ülkelerde seçmenin yüzde 48'i seçime katılıyor, yüzde 28 ile seçimi kazanan dünyayı yönetiyor. Onun için evet, Meclis'te toplumun çok önemli bir kesiminin temsili esastır ama öbür tarafta da bu Parlamentodan bir hükümet çıkacaktır. Bu kadar sorunu olan, bu kadar köklü reform yapmak mecburiyetinde olan bir ülkenin, beş partili, altı partili, 3 ay sonra düştü, düşecek, ortaklar arasındaki kavga, bu manşetlerle Türkiye'yi biz bir yere götüremeyiz. Onun için temsil kadar istikrar da fevkalade önem arzediyor. 2011 seçimleri, teorik tartışmayı başka türlü yaparız, 2011 Temmuzundaki seçimler yüzde 10 barajlı olarak yapılacaktır.''