-Çiçek: Rum kesimi şımartıldı ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Kıbrıs'ta olup bitenler biraz da Rum kesiminin şımartılmasından kaynaklanıyor. Rum kesiminin yapacağı iş, ortalığı karıştırmak, provokatif bir kısım eylemlere girişmek, fırsatçılık yapmak değil, senelerdir sürdürülen barış müzakeresini minderden kaçmadan, iç politika malzemesi yapmadan sonlandırmasıdır'' dedi. Çiçek, TBMM Başkanı seçildikten sonra kendisine yapılan ziyaretleri iade çerçevesinde Demokrat Parti'yi (DP) ziyaret etti. Çiçek, ziyarette gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Çiçek, dış politikada özellikle Akdeniz'de Rum yönetimiyle hareketli bir dönem yaşanırken terör eylemlerinin meydana geldiğinin, bunlar arasında bağlantı olduğunu düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: ''Hem içerideki olayları hem dışımızda gelişen olayları, konusu ne olursa olsun evvela soğuk kanlı değerlendirmek lazım. Hemen bir söyleme, gelişmeye bakarak bütüncül bir hükme varmak bence çok doğru olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, olup bitenleri baştan beri takip eder, kendi hukukunu korumak için de elinden gelen çabayı geçmişte gösterdi, bugün de gösterir. Bilgi çağında maalesef yaşadığımız başka bir gerçek var, o da bilgi kirliliğidir. Ne doğru, ne yanlış, ne ne kadar doğru bunları iyice ayıklamadan ayaküstü demeç konusu yapmak, genel hüküm ortaya koymak bence doğru olmaz. Ancak şu kadarını biliyoruz, bugün Kıbrıs'ta olup bitenler biraz da Rum kesiminin şımartılmasından kaynaklanıyor. Maalesef kendi iç sorunlarını, sınır sorunlarını halletmeden Rum kesimi AB'ye alınmıştır. AB'yi de arkasına alarak, onların politikalarını da ipotek altına alarak, Rum kesimi biraz iç politikasından da kaynaklanan sebeplerle şımarıklık içerisindedir. Herkesin uluslararası hukuka saygı göstermesi lazım. Rum kesiminin yapacağı iş ortalığı karıştırmak, provokatif bir kısım eylemlere girişmek değil, fırsatçılık yapmak değil, senelerdir sürdürülen barış müzakeresini, minderden kaçmadan, iç politika malzemesi yapmadan sonlandırmasıdır. Bence şu safhada en doğru olanı budur. Gerekli olanı zaten siyasi partilerimiz, hükümet değerlendiriyor.'' Çiçek, anayasa çalışmaları kapsamında oluşturulacak uzlaşma komisyonu konusunda sorun olup olmadığı sorusunu yanıtlarken, uzlaşma komisyonu konusunda geçmişten gelen bir gelenek olduğunu söyledi. TBMM'nin özellikle genel kurul ve yasama faaliyetlerini sürdürürken anayasa, içtüzük ve parlamento geleneklerini dikkate alarak toplantı yaptığını, komisyonları oluşturduğunu anlatan Çiçek, geçmişte de müteaddit defalar uzlaşma komisyonu kurulduğunu kaydetti. Yeni anayasanın uzlaşma komisyonu marifetiyle yapılması için partiler arasında ittifak olduğuna değinerek, ''Biz de bu geleneği dikkate alarak, bir komisyon kuracağız. Bu işleri adım adım takip etmemiz lazım. En son yapacağımız işi en baştan söyleyip yaparak, süreci tıkamayalım. 1 Ekim dedik, 1 Ekim'i bekleyip hep beraber görelim'' dedi.