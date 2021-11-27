T24 Haber Merkezi

İstanbul Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nin sembol yerlerinden tarihi Çiçek Pasajı'nda "pompalı tüfek dehşeti" yaşandı. Yan yana restoranların yoğun misafir ağırladığı cuma gece yarısı 12.00 sıralarında Çiçek Pasajı'na gelen bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Büyük bir paniğe kapılan müşteriler ve işletmeciler, saldırgan etkisiz hale getirilene kadar geçen sürede mağduriyet yaşadılar.

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Aydın Ali Kalaycı, T24'ün sorusu üzerine yaptığı açıklama, olay hakkında "Bir adam geliyor, önce iki kadınla birlikte oturuyor, daha sonra pompalı tüfekle Çiçek Pasajı'nın tavanına doğru bir el ateş açıyor. İnsalar kaçışmış, şahsa müdahale edilmiş ve gözaltına alınmış. Cuma gecesi yoğunluğunda insanların panik olup kaçışmasıyla esnaf mağdur oldu" bilgisini verdi.

O sırada pasajda olan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da yaşadıkları dehşeti dile getirdi. Twitter hesabından paylaşım yapan bazı kullanıcılar şu ifadeleri kullandı: