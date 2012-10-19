Çiçek: Kafa kafaya verip, iş birliğiyle terör sorununu çözeceğiz

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Türkiye yarım yüzyıldır terörün her türlüsüyle, son 30 yıldır ise bölücü terörle uğraşıp duruyor. Kafa kafaya verip, güç birliğiyle, iş birliğiyle bu sorunu çözeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Mevlana Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılışında konuştu.

Konya Tren Garı'ndaki karşılama töreninin ardından üniversite binasına gelen Çiçek, Mevlana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahattin Adam ile birlikte üniversitenin bölümlerini gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra 2012-2013 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin yapılacağı spor salonuna geçen Çiçek'e, Rektör Adam tarafından "Fahri Doktora" unvanı takdim edildi.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin toplumun sorunlarıyla bire bir ilgilenmeleri gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Şimdi işin bu noktasına geldiğimizde bazı konularda eksikliğimizin olduğunu görmemiz lazım. Türkiye aşağı yukarı yarım yüzyıldır terörün her türlüsüyle, son 30 yıldır ise bölücü terörle uğraşıp duruyor. Çözeceğiz Allah'ın izniyle. Bu bizim meselemiz, biz çözeceğiz. Bir araya gelip, kafa kafaya verip, güç birliğiyle, iş birliğiyle, ortak akılla biz bu sorunu çözeceğiz. Çözmek mecburiyetindeyiz. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Başkasının yardımını beklemeye, ne diyeceğini beklemeye gerek yok. Onların geçmişte ne dediğini biliriz. Onların dediklerinin hiç birisinden bu ülkeye hayır gelmedi."