T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çiçek: Kafa kafaya verip, iş birliğiyle terör sorununu çözeceğiz

Cemil Çiçek, Mevlana Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılışında konuştu

19 Ekim 2012 18:25

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Türkiye yarım yüzyıldır terörün her türlüsüyle, son 30 yıldır ise bölücü terörle uğraşıp duruyor. Kafa kafaya verip, güç birliğiyle, iş birliğiyle bu sorunu çözeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Mevlana Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılışında konuştu.

Konya Tren Garı'ndaki karşılama töreninin ardından üniversite binasına gelen Çiçek, Mevlana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahattin Adam ile birlikte üniversitenin bölümlerini gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra 2012-2013 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin yapılacağı spor salonuna geçen Çiçek'e, Rektör Adam tarafından "Fahri Doktora" unvanı takdim edildi.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin toplumun sorunlarıyla bire bir ilgilenmeleri gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Şimdi işin bu noktasına geldiğimizde bazı konularda eksikliğimizin olduğunu görmemiz lazım. Türkiye aşağı yukarı yarım yüzyıldır terörün her türlüsüyle, son 30 yıldır ise bölücü terörle uğraşıp duruyor. Çözeceğiz Allah'ın izniyle. Bu bizim meselemiz, biz çözeceğiz. Bir araya gelip, kafa kafaya verip, güç birliğiyle, iş birliğiyle, ortak akılla biz bu sorunu çözeceğiz. Çözmek mecburiyetindeyiz. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Başkasının yardımını beklemeye, ne diyeceğini beklemeye gerek yok. Onların geçmişte ne dediğini biliriz. Onların dediklerinin hiç birisinden bu ülkeye hayır gelmedi."

ETİKETLER

cemil çiçektbmmterör

İlgili Haberler

Ankara Kürt sorunu için harekete geçti, kim kiminle ne konuştu?

Yeni Şafak ve Hürriyet gazetelerinin Ankara temsilcileri Kürt sorununa karşı hükümetin ve Cumhurbaşkanı Gül'ün harekete geçtiğini öne sürerek, yapılan görüşmeleri aktardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24