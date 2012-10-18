Ankara Kürt sorunu için harekete geçti, kim kiminle ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde 9 Ekim'de kabul ettiği BDP'li vekillere, "Önümüzdeki süreç çok önemli, iyi değerlendirin, inisiyatif alın" mesajı verdiği ileri sürüldü. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Meclis'te görüştüğü BDP'liler de "Silahların susması için aracı oluruz" teklifi yaptığı iddia edildi.

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi'nin haberinde; "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, BDP'den Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ü kabul ederek görüştüğü öğrenildi" denildi. 9 Ekim salı günü BDP heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul eden Gül, terörle mücadele ve Kürt sorununun çözümü konusunda önümüzdeki sürecin çok önemli olduğu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiği uyarısı yaptı. Yaklaşık 1,5 saatlik görüşmede Gül, BDP'li heyete 'Herkes sorumluluk duygusuyla hareket etmeli. Terör örgütü üyeleriyle kucaklaşma işinde bunun doğurduğu tepkiyi gördünüz. Bunların toplumda ne kadar büyük etki yaptığını anlıyorsunuz' mesajı verdi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin de Başbakan Erdoğan'ın Kürt sorunun çözümünde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanında, danışmanı İbrahim Kalın'ı da görevlendirdiğini iddia etti. Küçükşahin, Fidan'ın Almanya'da Celal Talabani'yle görüştüğünü ve devletin mesajlarını ilettiğini söyledi.

Abdullah Gül'ün Kürt sorununun çözümü için hareketlendiğini de söyleyen Küçükşahin, "Gül, sorunla ilgili olarak 'etkili ve bir daha oturmayacakmış şekilde ayağa kalkmış', diyebiliriz ve bu yönüyle muhataplarına güven de vermiş" dedi. Küçükşahin, terör eylemlerinin azaldığına dikkat çekerek, "O güvenin etkisiyle terör eylemleri en düşük düzeye inmiş durumda. Bir süre daha böyle devam edecek. Çünkü karşı taraf, kış geliyor falan değil, 'Ne seçime kadar, ne kışa kadar, mezara kadar' esprisine uygun şekilde ikna edilmiş gözüküyor" yorumunda bulundu.



'Önümüzdeki süreç çok önemli'



Kürt sorununun çözümü konusunda daha önce 'Çok önemli şeyler olacak' diyerek Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin işaretini veren Cumhurbaşkanı Gül, kendisini ziyarete gelen BDP'li heyete 'Önümüzdeki süreç çok önemli. Bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerekiyor' derken, milletvekillerinden süreçte inisiyatif geliştirmelerini de istedi. Türkiye'nin geldiği noktada herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Gül, çözümün silah, şiddet ve güvenlikçi yaklaşımla değil, diyalog ve görüşmeyle bulunacağına olan inancını dile getirdi. BDP'lilerin görüşmede silahların susması ve müzakerelerin başlaması konusunda inisiyatif üstlenmek istediklerini ifade etmeleri üzerine Cumhurbaşkanı Gül'ün, 'BDP'nin bağımsız inisiyatif geliştirmesi durumunda muhataplıkta bir sorun yaşanmayacağını düşünüyorum. İnisiyatif geliştirin muhatap olursunuz' dediği belirtildi.



Gül'den 'kucaklaşma' uyarısı



Gül'ün görüşmede, BDP'li milletvekillerinden bir adım atarken, bunun Türkiye'nin diğer bölgelerinde de nasıl karşılandığını hesap etmelerini istediği belirtildi. Aralarında Gültan Kışanak ve Aysel Tuğluk'un da bulunduğu 9 milletvekilinin Şemdinli'de PKK'lılarla kucaklaşmaları konusuna değinen Gül, 'Terör örgütü üyeleriyle kucaklaşma işinde bunun doğurduğu tepkiyi gördünüz. Bunların toplumda ne kadar büyük etki yaptığını anlıyorsunuz. Herkes daha sorumlu davranmalı' dedi.



BDP'liler: Katkıya hazırız



Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen BDP heyetinin, görüşmeye yeni önerilerle gittiği öğrenildi. Kısa bir süre önce PKK ile görüşmeler konusunda muhatap olabileceklerini açıklayan BDP'liler bu hususu Çankaya'da da dile getirdi. "PKK ile kurulacak diyaloğa katkı yapmaya hazırız" mesajı veren heyet, barışın sağlanması için çözüm sürecinin içinde olmak istediklerini dile getirdi.



Çözüm platformu Meclis olabilir

Cumhurbaşkanı Gül'ü Çankaya'da ziyaret eden BDP heyeti, bu görüşmenin ardından AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'la da görüştü. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyet, Ünal'a Çankaya'da dile getirilen konu başlıklarını sıraladı.

Heyet, terör meselesinin çözümüne katkı sağlamak istediklerini dile getirdi. Bu temasların ardından BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile bazı BDP milletvekilleri de TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret etti. Meclis Başkanı Çiçek'in, görüştüğü BDP'lilere 'sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri', AKP, CHP ve MHP'li milletvekilleriyle ikili ilişkilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi. Daha önce, 11 maddelik 'Milli Mutabakat Metni' açıklayarak, Kürt sorununun çözümünde Meclis zeminini işaret eden Çiçek'in BDP'lilerle görüşmelerde, Meclis'in terörün bitirilmesiyle yürütülecek olan müzakerelerde bir platform olabileceği görüşünü paylaştığı ifade edildi.



İki tarafı iyi tanırız



BDP'nin etkili isimlerinden meydana gelen heyet, Çankaya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Gül'e "Barışın sağlanması için PKK ile kurulacak diyaloğa katkı yapmak istiyoruz" mesajı verdi. Hem hükümeti ve hem de PKK'yı iyi tanıdıklarını anlatan BDP heyetinin, "Yeni süreçte de siz PKK'yı tanımazsınız. PKK da sizi tanımaz. Ama biz her iki tarafı iyi tanırız" dediği öğrenildi.

BDP'nin temsil ettiği siyasi hareketin, sorunun çözümü için 25 yıllık deneyime ve siyasal hafızaya sahip olduğunu belirten heyet, "Yasal düzenlemelerde, yürütülecek olan müzakerelerde katkı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. BDP'nin yapısında çok farklı temsiliyetlerin bulunduğuna dikkat çeken heyetin, BDP'nin içinde yer alacağı mutabakatın toplumun geniş bir kesimi tarafından karşılık bulacağı iddia edildi. Habur sürecinde de yer aldıklarını, ancak sürecin yönetimine katılmalarına izin verilmediğinin altını çizen BDP'lilerin şu görüşleri dile getirdiği öğrenildi:

"Görüşmelere katılanlar Habur sürecinde de birlikteydi. Habur sürecinde bizi dinlemediniz. Sürece müdahale ettirmediniz. Ancak sıkışınca bize geldiniz. Yeni süreçte de siz PKK'yı tanımazsınız. PKK da sizi tanımaz. Ama biz her iki tarafı iyi tanırız."

BDP'lilerin görüşmeler sırasında "Öcalan'a tecrit" konusunu da gündeme getirdikleri öğrenildi. BDP'lilerin, tecridin kaldırılmasıyla birlikte, ölüm oruçları başta olmak üzere birçok sıkıntının önünün alınacağını savundukları dile getirildi. Hükümetin Suriye politikasını da eleştiren BDP'lilerin, "Suriye denilince Kürt halkı bunu Kürtlere yönelik bir şey olarak görüyor ve rahatsız oluyor" diye konuştuğu ifade edildi.