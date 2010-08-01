-ÇİÇEK: HESABI YARGI SORAR ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 27 Nisan Bildirisi konusunda ''ben hesap soracağım'' ifadelerini kullandığını belirterek, ''Sen yargı mısın? Bir demokratik ülkede hesabı yargı sorar. Sen neyin hesabını soracaksın'' dedi. Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında değerlendirmelerde bulunan ve soruları yanıtlayan Çiçek, terörle mücadele konusundaki eleştirilere değinerek, ''Birileri istismar etmek adına diyor ki, siz bu lafları (demokratik açılım) ettiniz ondan dolayı terör azdı. Bu sözün söylendiği günün üzerinden bir yıl geçiyor. İyi de Maraş olayları olduğunda, Sivas'ta, Çorum'da olaylar olduğu zaman bu laflar mı vardı? Böyle bir çarpık değerlendirme yapılıyor ve vatandaşın kafası karıştırılıyor. Herkesin sorumlu davranması gerekiyor'' diye konuştu. PKK'nın dünyada en çok dış destek alan örgüt olduğunu belirten Çiçek, PKK'nın gerçekleştirdiği 15 Ağustos katliamının yıl dönümünün yaklaştığını anımsatarak, şöyle devam etti: ''(Demokrasi) diyorlar, (insan hakları) diyorlar onların siyasi uzantıları... Her yerde 'barış' diyorlar. Elini vicdanına koy ve Allah'tan kork, iki yaşındaki çocuğu, 80'lik ihtiyarı, hamile kadınları niye katlettin? Gidiyorsun filanca yerde bombayı patlatıyorsun, masum bir sürü yerli yabancı insan hayatını kaybediyor. İnsaf nerede, vicdan nerede, Allah korkusu nerede sende? Ondan sonra da çıkıyorsun 'barış', 'demokrasi' diyorsun, yerli yersiz bir sürü laflar, inanmadığın lafları söylüyorsun.'' Başbakan Yardımcısı Çiçek, ''Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra bunların yapacakları bir tek şey var. Madem ki yargı kararına saygılıyız diyorlar. O zaman bu saygının gereği olarak bu hayır kampanyasından çekilmeleri lazım'' dedi. Cemil Çiçek, muhalefetin Anayasa Mahkemesi kararının ardından yapacağı tek bir şey olduğunu belirterek, ''Bir sürü de suçlama yaptılar. Söylenmedik iftira, suçlama kalmadı. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra bunların yapacakları bir tek şey var. Madem ki yargı kararına saygılıyız diyorlar. O zaman bu saygının gereği olarak artık bu hayır kampanyasından çekilmeleri lazım. Çünkü Anayasa Mahkemesi bunların hiç birinin doğru olmadığını karara bağladı'' diye konuştu. Mahkemenin bu paketin içeriğine girdiğini ve onayladığını belirten Çiçek, şöyle dedi: ''Bunların talebi, bu maddelerin iptal edilmesi, tümüyle yürürlükten kaldırılması, metinden çıkarılmasaydı. Anayasa Mahkemesi, bunların hiçbirisini doğru bulmadı. Yargı kararlarına saygılıyız. Herkes yargı kararlarına saygılı olsun diyenler, bu karar karşısında artık bu kararın gereğini yapmaları lazım. En azından bu suçlamalardan vazgeçmeleri gerekir. Bu iddiaların hiç birinin doğru olmadığı mahkeme kararıyla sabit hale geldi. Peki bunlar buna neden devam ediyor. Bu paketin içeriğine yönelik hayır kampanyasını yürütmek kadar yanlış bir şey yok. Zaten yürütemiyorlar da. Onun için başka konuları gündeme getiriyorlar. Nesine itiraz edecekler.''