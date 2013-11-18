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Politika

Çiçek: Uzlaşma Komisyonu, Anayasa yapamaz

AKP dışındaki partiler, yarın saat 15.00'de yeniden bir araya geleceklerini bildirdi

18 Kasım 2013 20:41

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantının ardından Çiçek'in "Bu komisyonun, yeni sıfırdan bir anayasa yapamayacağı kanaatindeyim" diyerek bu görüşünü partilerin genel merkezlerine yazıyla ileteceğini ve yeni bir yaklaşım gelişmediği süreci komisyonu yeniden toplamayacağını söylediği öğrenildi.

 

CHP-MHP ve BDP'den devam kararı

 

Çiçek'in, başkanlıktan çekildiğine ilişkin açıklamaları muhalefetin tepkisine neden oldu. CHP-MHP ve BDP, komisyon çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi ve bu yönde ortak bir karar aldı. Komisyon yarın saat 15.00'da toplanacak. Toplantıya, AKP'nin gelip gelmeyeceği belli değil. Ancak, dört parti arasında yapılan protokole göre, bir parti üç kez üst üste toplantıya katılmadığı takdirde kendiliğinden çekilmiş sayılıyor.

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