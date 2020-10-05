Cibalikapı surlarındaki restorasyona tepki: Geri dönüşü olmayan zararlar verilmiş, hiç dokunmasalar daha iyiydi

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, Cibalikapı surlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan onarıma tepki çekti. Tarihi surların yepyeni bir görüntüye kavuştuğunu savunan Şahin, “Geri dönüşü olmayan zararlar verilmiş, hiç dokunmasalar daha iyiydi" diyerek tepki gösterdi.

Cibalikapı surlarında oluşan güvenlik tehdidi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen mayıs ayında kapıyı araç trafiğine kapatarak onarım çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1600 yıllık tarihi kapı yepyeni görüntüsüyle uzmanların tepkisini çekti. Orijinal taşların ve tuğlaların sıvanmış olduğu görüldü.

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, İBB’ye başvurarak yıkılma tehlikesi nedeniyle onarım yapılan kapının yükseltildiği ve asıl amacın araç trafiğini rahatlatmak olduğu gibi iddiaları gündeme getirerek yapılan uygulamanın ana yaklaşımları ve bilimsel kriterlerini sordu.

İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü şu cevabı verdi:

“Cibali Sur Kapısı’nın kitabe bulunan duvarının içerisinde büyüyen ağaç kökleri sebebiyle, duvar statik açıdan riskli bir duruma gelmiş, dış cidarında (duvar) çatlamalar ve iç dolgusunda kayıplar oluşmuştu. Can ve mal kaybına yol açmamak adına güvenlik önlemlerinin alınması gerekliliği için basit onarım çalışmasına başlanmıştır. Ancak idaremizce, kapıya ait restorasyon projelerinin müellifi Mimar Mehmet Alper’den muvafakat alınarak koruma kuruluna başvuruda bulunulmuştur. Buradan gelecek onay doğrultusunda idaremizce kapsamlı bir restorasyon çalışmasına da başlanacaktır. Duvarın statik açıdan sorun teşkil eden kısımları itinalı olarak sökülmüş ve duvar içinde oluşmuş ağaç kökleri ve bitkilenmeler uygun tekniklerle temizlenmiştir. Temizleme işlemlerinin ardından duvarın iç dolgusu yenilenmiş ve itinalı olarak sökülen kısımları yeni hazırlanan rölöve projesine uyularak ve büyük oranda mevcut taşlar kullanılarak tekrar yapılmıştır. Daha sonra özgün karışımda harçlar hazırlanarak malzeme kayıpları yaşanan alanlarda derz yenilemeleri yapılmıştır. İlerleyen aşamalarda bütün haliç surları için kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sürdürülecektir.”

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, İBB’den gelen cevaba tepki göstererek şöyle konuştu:

"Maalesef evinizde yaptığınız tadilatta bile izin verilemeyecek ve kabul edilemeyecek bir yaklaşım tarzını görmekteyiz. Kemer ve duvarlarda ne olduğunu tanımlayamadığımız, taş ve tuğlaları iyice belirgin hale getiremeyen derz uygulaması ve hatta tuğlaların yüzeyindeki kalan harç izleri bile işin kontrolsüz teslim edildiğinin bir göstergesidir."