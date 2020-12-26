"Cibali Tramvay Durağı'na Orhan Kemal adı verilsin" kampanyası

Türkiye Yazarlar Sendikası, İstanbul'da yılbaşında ulaşıma açılacağı duyurulan Eminönü-Cibali-Alibeyköy tramvay hattındaki Cibali Durağı'na Orhan Kemal'in adının verilmesi için kampanya başlattı.



TYS'nin açıklamasında, "50. ölüm yıldönümünde, emekçi halkın yazarı Orhan Kemal'in ismini Cibali ile özdeşleştirecek bu kararın alınmasını destekliyor ve sendikamızın talebi olarak kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu hatta bulunan Cibali Durağı'na, bu semtte uzun yıllar yaşamış, unutulmaz pek çok yapıtını oradaki evinde yazmış Orhan Kemal'in adının verilmesi ile ilgili kampanya başlatılmış bulunuyoruz" denildi.

TYS’nin 50. ölüm yıldönümünde, emekçi halkın yazarı Orhan Kemal'in ismini Cibali ile özdeşleştirecek bu kararın alınmasını desteklediği ve sendikanın talebi olarak kamuoyuna duyurduğu belirtildi.