CIA'in 1987 raporundan: Suriye PKK'yı kullanıyor, Yunanistan ASALA'ya göz yumuyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) internet üzerinden erişime açtığı belgelerde, Suriye'nin PKK'yla ve Yunanistan'ın ise ASALA'yla ilişkileri olduğu iddia edildi. 1 Temmuz 1987 tarihli raporda Yunanistan'la ilgili olarak "Libyalı ya da Filistinli gruplar Yunan olmayan hedeflere yoğunlaşırsa Yunan hükümetinin bir bölümünde başka tarafa bakma eğilimi var. ASALA'nın Atina'da bir ofisi var ve ASALA'nın Atina'da gizli varlığı olduğu yönünde raporlar bulunuyor" ifade edilirken Suriye ile ilgili olan kısımda "Şam, PKK ile olan bağlantısını sürdürdü ve yakın zamanda İran Körfezi bölgesinde terör eylemleri geçmişi olan iki örgüte (PKK ve Ebu Nidal Örgütü) sığınak sağlama teklifinde bulundu. Şam, özellikle terörizmi bölgesel bağlamda kullanmaya devam edecektir" dendi.

Habertürk'ün haberine göre, CIA'in geçen hafta erişime açtığı belgelerde, ABD'nin ilgili birimlerinin "Terörle Mücadele Uyarı ve Tahmin" başlıklı toplantısında neler konuşulduğuna dair 1 Temmuz 1987'de dönemin CIA Direktör Yardımcısı Robert Gates'e sunulan rapor da yer aldı.

"Yunan hükümetinin bir bölümünde

başka tarafa bakma eğilimi var"

Yunanistan'da dönemin başbakanı olan Andreas Papandreu ve lideri olduğu Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) hükümetinin ASALA'ya destek olduğunu iddia eden CIA'in raporunda, ASALA'nın aynı zamanda Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir ofisinin bulunduğu ve ofisin varlığının gizli tutulduğu ileri sürüldü.

Yunanistan'la ilgili belgede, şunlar kaydedildi:

"Yabancı terörist gruplar Yunanistan'da da aktifler ve bunların birkaçının burada destek altyapıları geliştirdiğine inanılıyor. Bu gruplar arasında Hizbullah, Ebu Nidal Örgütü (ANO) ve ASALA olabilir. Yunan hükümeti bu grupların faaliyetlerini kısıtlamak için bir harekette bulunmadı ve (hükümette) bu gruplara yönelik 'dokunma' anlayışı mevcut. Örnek olarak eğer oradaki Libyalı ya da Filistinli gruplar Yunan olmayan hedeflere yoğunlaşırsa Yunan hükümetinin bir bölümünde başka tarafa bakma eğilimi var. ASALA'nın Atina'da bir ofisi var ve ASALA'nın Atina'da gizli varlığı olduğu yönünde raporlar bulunuyor."

"Şam, özellikle terörizmi bölgesel bağlamda kullanmaya devam edecektir"

Aynı CIA belgesinde, Suriye'de o dönem iktidarı elinde tutan Hafız Esed'in PKK'nın yanı sıra din referanslı radikal gruplara destek sağladığı ileri sürülerek Şam yönetiminin terörizmi özellikle Orta Doğu'da kullanmaya devam edeceği görüşü savunuldu.

Suriye'nin terör örgütlerine verdiği destek hakkında belgede, şu ifadeler yer aldı:

"Şam, PKK ile olan bağlantısını sürdürdü ve yakın zamanda İran Körfezi bölgesinde terör eylemleri geçmişi olan iki örgüte (PKK ve Ebu Nidal Örgütü) sığınak sağlama teklifinde bulundu. Özetle Suriye'nin hareketleri taktik amaçlı ve geçicidir. Şam, özellikle terörizmi bölgesel bağlamda kullanmaya devam edecektir."

25 yıl sonra yayımlandı

CIA, hazırlanmasının üzerinden en az 25 yıl geçen ve gizliliği kaldırılan belgelerini internet üzerinden erişime açmıştı. Daha önce sadece Maryland'de bulunan Ulusal Arşiv'deki 4 bilgisayardan erişilebilen yaklaşık 12 milyon sayfalık belge CIA'in internet sitesine yüklenmişti.