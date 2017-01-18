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BBC Türkçe

CIA 13 milyon gizli belgeyi internete yükledi

Belgeler arasında istihbarat brifingleri ve UFO'lar ile ilgili raporlar da bulunuyor

18 Ocak 2017 18:37

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), gizliliğini kaldırdığı 13 milyon belgeyi internet üzerinden erişime açtı.

Bilgi edinme özgürlüğünü savunan gruplar, CIA'i mahkemeye götürerek, gizli tutulan belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyordu.

CIA'in internete yüklediği belgeler arasında, istihbarat brifingleri ve araştırma raporları da var, UFO ihbarları ile telekinezi raporları da.

Toplam 800 bin dosyadan oluşan yeni CIA belgeleri, 13 milyon sayfayı buluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmış olan Henry Kissinger'ın yazdığı bazı raporlar ve makaleler de ilk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeler arasında.

Belgeler arasında, CIA'in bir süre üzerinde çalıştığı ve Stargate (Yıldız Kapısı) projesi olarak adlandırılan telekinetik güçlere dair çalışmalara dair raporlar da var.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton zamanında çıkarılan bir düzenlemeyle 25'inci yılını dolduran CIA belgelerinin kamuoyuna açık hale getirilmesini sağlamıştı.

Ancak CIA yönetimi, belirlenen sürenin geçmesine rağmen birçok belgeyi sadece CIA binasına gidebilenler görebiliyordu.

CIA'in bilgiye erişimi kasıtlı biçimde zorlaştırdığını savunan gruplar, internet üzerinden başlattıkları kampanyalarda, CIA arşivlerine gidip tek tek belgelerin fotokopilerini çekmeyi teklif etmişti.

Ancak geçen yıl Kasım ayında CIA oluşturulacak yeni bir arşiv sitesinden 25'inci yılını tamamlayan belgelerin paylaşılacağını açıklamıştı.

CREST adlı site üzerinden artık CIA belgelerine ulaşmak mümkün.

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