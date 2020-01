CIA işkence yaparken bu şarkıları dinletmiş

Gizli raporlar, video görüntüleri ve askerlerin ifadeleri doğrultusunda CIA’in mahkumlara işkence yaptığı esnada kullandığı şarkı listesi ortaya çıktı.

CIA’in işkence şarkıları listesinde birçok ünlü isim ve şarkılar bulunurken, şarkıların tutuklulara günlerce ve tekrar tekrar dinletildiği belirtildi.



Kişileri deliliğe sürükleyen bu yöntemle ayrıca tutukluların uyuması engellenerek hem psikolojik, hem de fiziksel olarak zarar görmeleri sağlandı. Şarkıların bazılar sinir bozucu olduğu için seçilirken, bazıları ise tutuklu kişinin kültürüne veya inancına hakaret içerdiği için seçildi.



Listede 2Pac ve Rage Against The Machine gibi düzene karşı anti-militarist fikirleri benimsemiş şarkıcıların da bulunması dikkat çekti.

Susam Sokağı'nın giriş müziği de işkence şarkıları içinde yer alıyor.

İşte CIA'in işkence listesi

Deicide: Fuck Your God

Dope: Die MF Die, Take Your Best Shot

Eminem: White America, Kim

Barney & Friends: Jenerik şarkısı

Drowning Pool: Bodies

Metallica: Enter Sandman

Meow Mix: Bir reklam jingle’ı

Janeane Garofalo/Ben Stiller: Feel This Audiobook bölümü

Susam Sokağı: Jenerik şarkısı

David Gray: Babylon

AC/DC: Shoot to Thrill, Hell’s Bells

Bee Gees: Stayin’ Alive

Tupac: All Eyez On Me

Christina Aguilera: Dirrty

Neil Diamond: America

Rage Against the Machine: Hemen hemen tüm şarkıları

Don McLean: American Pie

Saliva: Click Click Boom

Matchbox Twenty: Cold

(hed)pe: Swan Dive

Prince: Raspberry Beret.