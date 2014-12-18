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CIA işkence yaparken bu şarkıları dinletmiş

CIA'in mahkûmlara işkence yaptığı sıradan Metallica'dan Christina Aguilera'ya Bee Gees'ten Tupac'a kadar özel bir şarkı listesi oluşturduğu ortaya çıktı

18 Aralık 2014 20:37

Gizli raporlar, video görüntüleri ve askerlerin ifadeleri doğrultusunda CIA’in mahkumlara işkence yaptığı esnada kullandığı şarkı listesi ortaya çıktı.

CIA’in işkence şarkıları listesinde birçok ünlü isim ve şarkılar bulunurken, şarkıların tutuklulara günlerce ve tekrar tekrar dinletildiği belirtildi.

Kişileri deliliğe sürükleyen bu yöntemle ayrıca tutukluların uyuması engellenerek hem psikolojik, hem de fiziksel olarak zarar görmeleri sağlandı. Şarkıların bazılar sinir bozucu olduğu için seçilirken, bazıları ise tutuklu kişinin kültürüne veya inancına hakaret içerdiği için seçildi.

Listede 2Pac ve Rage Against The Machine gibi düzene karşı anti-militarist fikirleri benimsemiş şarkıcıların da bulunması dikkat çekti.

Susam Sokağı'nın giriş müziği de işkence şarkıları içinde yer alıyor.

 

İşte CIA'in işkence listesi

 

Deicide: Fuck Your God
Dope: Die MF Die, Take Your Best Shot
Eminem: White America, Kim
Barney & Friends: Jenerik şarkısı
Drowning Pool: Bodies
Metallica: Enter Sandman
Meow Mix: Bir reklam jingle’ı
Janeane Garofalo/Ben Stiller:  Feel This Audiobook bölümü
Susam Sokağı: Jenerik şarkısı
David Gray: Babylon
AC/DC: Shoot to Thrill, Hell’s Bells
Bee Gees: Stayin’ Alive
Tupac: All Eyez On Me
Christina Aguilera: Dirrty
Neil Diamond: America
Rage Against the Machine: Hemen hemen tüm şarkıları
Don McLean: American Pie
Saliva: Click Click Boom
Matchbox Twenty: Cold
(hed)pe: Swan Dive
Prince: Raspberry Beret.

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