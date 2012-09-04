CIA Başkanı Petraeus İstanbul'dan ayrıldı

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Orgeneral David Petraeus, İstanbul'dan ayrıldı.

CIA Başkanı’nın bilinen tek teması, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la oldu ve görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye'deki durum ve PKK terörünün ele alındığı tahmin ediliyor. CIA Başkanı’nın ziyaretinin, bir süre önce iki ülke uzmanları arasında Ankara'da yapılan ve Suriye'nin masaya yatırıldığı ‘operasyonel mekanizma’ toplantısından hemen sonra gerçekleşmesine dikkat çekiliyor. Petraeus, CIA Başkanlığı görevine geldikten sonra, ilk gezisini Mart ayında yine Türkiye'ye yapmış, Başbakan Erdoğan'la da görüşmüştü.

CIA Başkanı, Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesinden sorumlu tutulduğu için Türkiye'de ‘çuvalcı general’ olarak anılıyor.

İki senatör de İstanbul'da

Bu arada ABD’li senatörler John McCain ve Joe Lieberman, CIA Başknıa ile aynı zamanda, sürpriz bir şekilde Türkiye’ye geldi. İstanbul’da bir restoran çıkışında İHA tarafından görüntülenen iki senatörün, Suriyeli olduğu iddia edilen bir genç ile görüştüğü öğrenildi.