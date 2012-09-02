CIA Başkanı Suriye'yi ve PKK'yı konuşmak için İstanbul'da

CIA Başkanı David Petraeus, Suriye ve PKK konusunu görüşmek için Türkiye’ye geldi. Programı sır gibi saklanan Petraeus için olağanüstü önlemler alındı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Başkanı Orgeneral Petraeus'u taşıyan Amerikan hava kuvvetlerine ait askeri uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Petraeus'ın, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşecek David Petraeus’un Başbakan Erdoğan’la da bir araya gelmesi öngörülüyor. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye ile terörle mücadele konusunun ela alınacağı öğrenildi.

Orgenaral David Petraeus, Türk askerlerin başına çuval geçirilmesi olayıyla tanınıyor.