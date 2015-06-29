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Bilim / Teknoloji

Ekranında açık olan sitelerin görülmesini istemeyenlere 'panik butonu'

Chrome'un yeni eklentisi sayesinde tek bir tuşla, ekrandaki tüm sekmeler gizlenip istenildiği zaman geri yüklenebiliyor

29 Haziran 2015 22:09

Google Chrome tarayıcısına eklenen 'Panik Butonu' otomatik olarak Chrome'daki tüm sekmeleri kapatıyor ve ekrandaki pencerelerin üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesinin önüne geçiyor.

Hürriyet’te yer alan haber göre; Chrome Web Mağazası üzerinden tarayıcıya indirilebilecek "PanicButton" eklentisi, tek bir tuşla tüm sekmelerin gizlenip daha sonra geri yüklenebilmesini sağlıyor. İstenilirse bu özellik parola koruması altına da alınabiliyor.

Eklentiyi tarayıcıya kurduktan sonra sağ üst köşede kırmızı ve üzerinde ünlem işareti olan bir buton beliriyor. Bu panik butonunun üzerine tıklanıldığında açık olan tüm sekmeler gizleniyor.

Aktif durumdayken yeşil renge dönüşen Panik Butonu için bir klavye kısa yolu da eklenebiliyor. Eklenti varsayılan klavye kısa yolu olarak F4 tuşu ayarlanmış şekilde kuruluyor. Ancak istenilen tuş kombinasyonu seçilebiliyor.

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