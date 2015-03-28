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Bilim / Teknoloji

Chrome'a veri tasarrufu özelliği

Google'ın mobil Chrome tarayıcısında dahili olarak sunduğu veri sıkıştırma özelliği, artık masaüstü Google Chrome kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek

28 Mart 2015 22:25

Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome, artık masaüstü kullanıcıları için Chrome Veri Tasarrufu özelliğine sahip. Peki, Chrome veri tasarrufu nasıl kullanılıyor?

İnternet dünyasında en çok kullanıcıya sahip tarayıcılardan Google Chrome, artık yükleyebileceğiniz bir eklenti ile çok daha az kota harcayacak.

Google'ın mobil Chrome tarayıcısında dahili olarak sunduğu veri sıkıştırma özelliği, artık masaüstü Google Chrome kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek.

Ancak bu özellik, mobilde olduğu gibi tarayıcı içerisinde dahili olarak değil, henüz Beta aşamasında geliştirilmeye devam edilen Chrome Veri Tasarrufu eklentisi ile gerçek olacak.

 

Veri Tasarrufu nasıl çalışıyor?

 

Google'ın geliştirmeye devam ettiği Chrome Veri Tasarrufu eklentisi, mobilde olduğu gibi web sayfalarını Google sunucularında sıkıştırıyor. Bu şekilde sayfalar daha az kota harcanarak karşınıza çıkıyor.

Kısa süre önce yayınlanmasına karşın şimdiden 7 bin üzerinde kullanıcıya ulaşan Chrome Veri Tasarrufu eklentisi, sınırlı internet kullanıcıları için büyük bir nimet.

Chrome Veri Tasarrufu özelliğini kullanabilmek için yapmanız gereken ise, aşağıdaki bağlantıdan Chrome Veri Tasarrufu eklentisini indirmek ve yükleme sonrası uzantı ikonuna tıklayarak, Veri Tasarrufunu etkinleştirmek.

Ancak gizli modda bu eklentiyi kullanabilmek için uzantı ayarlarından etkinleştirme yapmanız gerekecek. Ve tabi ki eklenti etkinleştirildiğinde, Google gezindiğiniz sayfaların adreslerini bilecek.

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