Christopher Walken, oynadığı dizinin çekimlerinde orijinal Banksy eserini yok etti

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Dünyanın en tanınan sokak sanatçılarından Banksy'ye ait bir eser, 'The Outlaws' dizisinin çekimleri sırasında oyuncu Christopher Walken tarafından yok edildi.

Stephen Merchant ve Elgin James'in birlikte yarattığı dizide Britanya'nın Bristol kentindeki bir halkevini, işledikleri suçların karşılığında renove eden 6 kişinin hikayesi anlatılıyor.

Yapılan açıklamada Banksy'nin dizi için bir duvara sprey boyaların yanında duran bir fare çizdiği belirtildi. Farenin üzerinde turuncu boya ile 'Banksy' yazıyor.

BBC iPlayer'da 10 Kasım'da yayınlanan final bölümünde Walken'ın karakterinin eserin üzerini boyayarak zorunlu hizmetini tamamladığı görülüyor.

Sahnede Walken'ın karakterinin Banksy eserini görünce üzerini boyayıp boyamaması gerektiğini kendisinden sorumlu polis memuru Diane'e sorduğu, Diane'in de neden her grafitinin üzerinin kapatılması gerektiğini anlattığı duyuluyor.

Dizi, Walken'ın Banksy eserinin üzerini boya ile kapamasıyla sona eriyor.

The Outlaws dizisinin sözcüsü, "Dizinin sonundaki eserin orijinal bir Banksy olduğunu doğrulayabiliriz. Walken, çekimler sırasında bunun üzerini boyayarak yok etti" açıklamasında bulundu.