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Kültür-Sanat

Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ten ilk fotoğraflar ortaya çıktı

Filmde Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance ve Kenneth Branagh gibi isimler yer alıyor

25 Mayıs 2016 16:05

Interstellar (Yıldızlararası) ve Inception'ın (Başlangıç) yönetmeni Christopher Nolan’ın çekimlerine resmi olarak başlanan II.Dünya Savaşı’nda Fransa’nın Dunkirk limanında mahsur kalan müttefik askerlerinin mucizevi kurtarılma operasyonunu anlatan yeni filmi ‘Dunkirk’ten ilk fotoğraflar ortaya çıktı.

Playtuşu’nun haberine göre, Christopher Nolan’a yine demirbaş oyuncu listesinden isimler eşlik ediyor. Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh gibi isimlerin yer aldığı filmde sürpriz bir şekilde One Direction grubunun yıldızlarından Harry Styles da yer alıyor. Harry Styles’dan bile daha büyük bir sürpriz ise bu kez Michael Caine Nolan’ın filminde olmaması… Uzun süredir her Nolan filminde yer alan usta oyuncu bu kez beyaz perdede yer almayacak.

Sırasıyla Fransa, Hollanda, İngiltere ve Los Angeles’ta yapılacak çekimler geçtiğimiz günlerde Fransa’da başladı. Merakla beklenen ilk görüntüler ise fotoğrafçı Pierre Volot tarafından Twitter‘da paylaşıldı. 2017’de gösterime girmesi beklenen yeni Christopher Nolan filmi Dunkirk’ten gelen ilk görselleri aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

 

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Christopher NolansinemaDunkirkTom HardyCillian MurphyMark RylanceKenneth Branagh

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