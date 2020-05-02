Christopher Nolan, yeni filmi Tenet'in gösterimini ertelememekte kararlı

Britanyalı ünlü yönetmen Christopher Nolan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok yeni filmin gösteriminin ertelenmesine karşın yeni filmi Tenet'n gösterimini ertelememekte kararlı.

Pek çok sinema filminin aksine, senenin merakla beklenen yapımlarından Tenet'n henüz gösterim tarihini ertelememesinin nedenin Christopher Nolan olduğu belirtildi.

Screen Rant'ta yer alan habere göre, Oscar adayı yönetmenin öne çıkan bilimkurgu filmi, 2020'nin orijinal gösterim tarihi bu yaz olan ve Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmeyen tek film. Yeniden açılarak yeni filmler göstermeyi hedefleyen yabancı sinema zincirleri, Tenet'n izleyiciyi sinema salonlarına döndürecek gişe rekortmeni olmasını umuyor.

Sinemaseverlerin sağlığı ve güvenliği için salonlarda sınırlamalar olacağından film açılışında büyük bir izleyici kitlesine ulaşamasa da mevcut gösterim tarihinde çıkarsa sınırlı rekabetten dolayı vizyon süresinin uzun olması bekleniyor.

Nolan, geçen ay kaleme aldığı bir yazıda, insanların aylar süren sosyal mesafe sürecinin ardından film gösterimlerinin sunacağı “kolektif insan etkileşimini” hevesle bekleyeceğini öne sürerek ABD kongresini sinema salonlarına mali yardımda bulunmaya çağırmıştı.

IMAX CEO'su Richard Gelfond, Nolan'ın Tenet'n ertelenmemesi için mücadelede en ön safta yer aldığını belirtti. Gelfond şunları söyledi:

"ABD'de salonları açmak ve filmini planlanan şekilde temmuzda vizyona sokmak için Chris Nolan kadar uğraşan başka kimseyi tanımıyorum."

Tenet'n post-prodüksiyon safhasının mevcut tecrit önlemlerine karşın devam ettiğini doğrulayan Gelfond, IMAX'n “iş akışına bir dizi uzaktan uygulama eklemesiyle” sayılı çalışanın iş tesislerine erişiminin güvenli hale getirilip filmin yaz için planlanan gösterim tarihine yetişmesi için çalışılmasına olanak sağlandığını belirtti.

Tenet hazır edilse de onu temmuzda gösterime girmekten alıkoyabilecek başka etkenler var. ABD'de Georgia gibi sayılı eyalet, sinema salonları gibi işletmelerin yeniden açılmasına izin verirken diğer yerlerin çoğu daha temkinli davranıyor. Özellikle California, sinema salonların tekrar açılmasına kadar aylar geçebileceğini söylüyor.