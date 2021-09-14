Christopher Nolan, yeni filmi için Universal ile anlaştı

"Kara Şövalye", "Başlangıç", "Yıldızlararası", "Tenet" gibi filmlerin yönetmeni olan Christopher Nolan, 2002 yılı yapımı "Insomnia"dan beri neredeyse tüm filmlerinin dağıtımı yapan Warner Bros yerine bu defa, Universal Stüdyoları ile el sıkıştı. Yönetmenin, MGM ve Sony ile de görüştüğü belirtildi.

Son filmi "Tenet" sürecinde Warner Bros ile anlaşmazlığa düşen Nolan, filmleri sinemalarla aynı tarihte online platformlarda yayınlama politikası nedeniyle stüdyo ile tekrar çalışmayacağını belirtmişti.

Nolan'ın yeni filmi, atom bombasının mucidi J. Robert Oppenheimer'ın etrafında geçecek yeni bir 2. Dünya Savaşı hikayesi olacak. Bu, Dunkirk'ten sonra konusu 2. Dünya Savaşı'nda geçen yönetmenin ikinci filmi olacak.

Nolan filmin yapımcılığını, eşi Emma Thomas ile beraber üstlenecek. Senaryo da Nolan imzalı. Başrol içinse, Nolan'ın daha önce Batman Begins, The Dark Knight Rises, Inception ve Dunkirk'te birlikte çalıştığı Cillian Murphy'in ismi geçiyor.

Filmin çekimlerine 2022'in ilk yarısında başlanması bekleniyor.