Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için gerçek bir uçak binaya çarptırılmış

The Dark Knight üçlemesi, Interstellar ve Inception gibi filmlerle tanınan ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'in oyuncularından John David Washington, filmdeki çarpma sahnesinde gerçek bir uçağı bir binaya çarptıklarını söyledi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen gösterimi henüz ertelenmeyen Tenet'in fragmanında bir kısmı görülen çarpma sahnesinin detayları ortaya çıktı. Filmde başrolde oynayacak olan John David Washington, CinemaBlend'e yaptığı açıklamada çarpma sahnesinin gerçek bir uçağın bir binaya çarptırıldığını söyledi.

Washington, "O gerçek bir uçaktı ve bina da gerçekti. Uçak binaya çarptı. Bütün çekim ekibi şahit olduk ve alkışlamaya başladık. İnanılmazdı." dedi.

Filmin 22 Mayıs'ta gelen fragmanında John David Washington'ın Üçüncü Dünya Savaşı'nı durdurmakla görevlendirilen bir gizli ajan rolü oynadığı görülüyor.