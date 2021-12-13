Christopher Nolan'ın son projesi "Oppenheimer"ın kadrosu şekilleniyor

Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın yapım aşamasındaki projesi "Oppenheimer" filminin oyuncu kadrosuna Florence Pugh, Rami Malek ve Benny Safdie de katıldı.

Cillian Murphy tarafından canlandırılacak olan J. Robert Oppenheimer’ın hayatını ve İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının üretilmesine olan katkısını konu alacak filmi için Nolar, Universal Stüdyoları ile anlaştı.



Nolan’ın "Dünyayı kurtarmak için onu yok etmeye göze alması gereken esrarengiz bir adamın tüyler ürperten paradoksunu anlatan bir gerilim filmi" olarak nitelendirdiği yapımın oyuncu kadrosu ise dikkat çekiyor.

Florence Pugh, Jean Tatlock adındaki Amerika Birleşik Devletleri Komunist Partisi’nin bir üyesini canlandıracak.

Filmloverss'ın Empire'dan aktardığı habere göre; Safdie ise hidrojen bombasının babası olarak bilinen ve Amerikan hükümetinin atomik silahlar konulu araştırma girişimi Manhattan Project üyesi Macar fizikçi Edward Teller’ı canlandıracak. Malek ise projede bulunan bilim insanlarından birisine hayat verecek.

Filmin kadrosunda Matt Damon ve Emily Blunt da var

Halihazırda kadroda bulunan Murphy’nin yanı sıra Matt Damon ise Manhattan Project direktörü Leslie Groves’a hayat verecek. Emily Blunt, Oppenheimer’ın hayat arkadaşı Katherine “Kitty” Oppenheimer’ı canlandırırken; Robert Downey Jr. da Oppenheimer’ın Amerika Birleşik Devletleri’ne olan bağlılığını sorgulayan ve ünlü bilim insanının güvenlik iznini iptal ettiren duruşmaları başlatan Atom Enerjisi Komisyonu’nun kötü şöhretli başkanı Lewis Strauss’a hayat verecek.

Filmin planlanan vizyon tarihi ise 21 Temmuz 2023.