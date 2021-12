Christopher Nolan'dan 'Dune' yorumu: Olağanüstü bir eser

"Kara Şövalye", "Dunkirk", "Inception" ve "Tenet" gibi filmlerin yönetmeni Christopher Nolan, hafta sonu Los Angeles'taki DGA Theatre'da yapılan bir gösterimden sonra kaydedilen Director Cut Podcast'in bir bölümü için "Dune"un yapımını tartışmak üzere yönetmen Denis Villeneuve'le konuştu.

"Yepyeni bir hayran kuşağını da Dune ile tanıştıracak"

Beyazperde'nin aktardığına göre, Nolan, Villeneuve'ün Frank Herbert'in bilim kurgu klasiğine yaklaşımını överek, “Canlı çekim işçiliğiyle, bilgisayar tarafından oluşturulan görsel efektlerin şimdiye kadarki en kusursuz evliliklerinden biri. Her fırsatta çok, çok zorlayıcı. Bence bu film, kitabı hiç okumamış ve belki de şimdi gidip okuyacak olan yepyeni bir hayran kuşağını da Dune ile tanıştıracak. Bence olağanüstü bir eser. Şimdi birkaç kez görme lüksüne sahibim ve her izlediğimde yeni şeyler, dünyaya dair yeni ayrıntılar keşfediyorum. Yapılma şekli kesinlikle sinema salonu için. Her yerdeki film izleyicileri için gerçek bir zevk ve gerçek bir hediye ve bunun için sana çok teşekkür ederim Denis" ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını Legendary Entertainment ve Warner Bros.'un üstlendiği "Dune: Çöl Gezegeni", geçtiğimiz hafta sonu 40,1 milyon dolarla tahminlerin üstünde açıldı. 165 milyon dolara mal olan film, küresel gişede pazar gününün sonuna kadar 220,2 milyon dolar kazandı. Film, Frank Herbert'in kitabının yalnızca ilk yarısını konu ediniyor.

"Bu büyük hikâyeyi tek bir filme koymaya çalışmanın hata olacağını düşünüyordum"

Nolan, Director Cut Podcast sırasında kitabı iki filme ayırma kararını da Villeneuve'e sordu. Villeneuve, "Stüdyoya hemen teklif ettiğim bir şeydi çünkü bu büyük hikâyeyi tek bir filme koymaya çalışmanın hata olacağını düşünüyordum ve bu benim için tartışma konusu değildi." ifadelerini kullandı. Villeneuve, başlangıçta Dune'un her iki bölümünü de arka arkaya veya aynı anda çekmeyi umduğunu ancak stüdyonun bu fikirden vazgeçtiğini de belirtti.

Villeneuve, “Her zaman son filminiz kadar iyi olduğunuzu ve bu itibarı masaya yatırdığınızı söylemeliyim. Bence 'Blade Runner 2049', büyük gişe rekorları kıran bir başarı değildi. Bu yüzden hemen iki filmlik bir yatırım yapma fikrine biraz soğuk davrandılar" dedi.

"Tenet’i ilk izlediğimde çok etkilenmiştim, resmen bir başyapıt"

Denis Villeneuve, geçtiğimiz günlerde "Dune: Çöl Gezegeni'nin" tanıtımı için Reelblend kanalının podcast yayınına katıldı. Villeneuve, yayında konu Christopher Nolan ve Nolan’ın son filmi "Tenet"ten açılınca, “Tenet’i ilk izlediğimde çok etkilenmiştim, resmen bir başyapıt. Yapımı çok karmaşık bir film ve bana kalırsa, inanılmaz bir sinematik başarıma sahip. Filmi birden fazla kez izledim ve her seferinde de nefesimi kesti. Christopher Nolan, sinemada eşsiz bir ustalığa sahip" dedi.