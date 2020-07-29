ABD'li ünlülerden "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" kampanyasına destek: Türkiye'deki kadınlar, sizinleyiz

Şarkıcı Christina Aguilera ve oyuncu Jessica Biel ve Eva Green gibi isimler de sosyal medyada kadınların başlattığı erkek şiddeti karşıtı "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" kampanyasına katıldı. Siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü isimler "Kadınlar kadınları destekliyor" mesajı verdi. Jessica Biel, "Türkiye'deki kadınlar, sizinleyiz" yazdı.

Ünlü oyuncu Eva Green "Challenge accepted" (Meydan okuma kabul edildi) akımına katılarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Takip ettiğiniz kadınlardan siyah beyaz fotoğraflar görmüş olabilirsiniz. Bu hareketin kökü, Türk kadınlarına olanlardan geliyor. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddet fırladı. 2010'dan bu yana 1000'den fazla kadın resmi olarak cinsiyete dayalı şiddet nedeniyle öldürüldü. Bu yıl Türk kadınları için özellikle zor oldu.

16 Temmuz'da bir üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in kayıp olduğu bildirildi. En son Muğla’da otobüs beklerken görüldü. Cesedi bulunduğunda dövülmüş, boğulmuş ve bir varilin içine gömülmüştü. Katili gözaltına alınmış olsa da, birçoğu yakında serbest bırakılacağından veya hafif bir ceza alacağından kadınlar korkuyor. Pınar Gültekin onuruna Türkiye'de kadın cinayetlerine karşı duralım" dedi.

Ünlü şarkıcı Aguilera da kadınların taciz, şiddet ve eşitsizliğe karşı sosyal medyada başlattığı "Challenge accepted" (Meydan okuma kabul edildi) akımına katıldı.

Aguilera, siyah beyaz paylaştığı fotoğrafının altına şunları yazdı: "Meydan okuma kabul edildi. Bu kampanyanın orjinalini öğrenerek, bir araya gelelim ve her yerde kadına karşı şiddete son verelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadınlar kadınları destekliyor. "

Jessica Biel de katıldı: Türkiye'deki kadınlar, sizinleyiz

Oyuncu Jessica Biel de siyah beyaz fotoğraf kampanyasının nasıl başladığını öğrendiğini açıkladı ve Instagram hesabında kendi mesajıyla birlikte şunları paylaştı:

"Ne olup bittiğini anlamak biraz zamanımı aldı. Basitçe söylemek gerekirse bu bütün kadınların birbirine destek olduğu konusunda küresel bir hatırlatma, özellikle de duyulamayanlar için. Türkiye'deki kadınlar, biz sizinleyiz ve sizi duyuyoruz. Ve ABD'deki kadınlar, bu da birbirimizin korumak için sesimizi kullanmamız gerektiği için bir hatırlatma."

West World dizinsinden Evan Rachel Wood da Instagram hikâyesinden "Türkiye'deki kadınlara neler oluyor ve İstanbul Sözleşmesi nedir?" başlıklı bir paylaşım yaptı.