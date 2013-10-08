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Christina Aguilera 22 kilo verdi

22 kilo veren ünlü şarkıcı Christina Aguilera kendisini eskisine göre çok daha seksi ve sağlıklı hissettiğini söyledi

08 Ekim 2013 16:39

Fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Christina Aguilera, son görüntüsüyle şaşırttı. Ünlü şarkıcı tam 22 kilo verdi.

Çevresinden çok güzel tepkiler aldığını ifade eden 34 yaşındaki Aguilera, profesyonel atletlere benzetildiğini söyledi.

Sıkı bir diyet ve sporla 22 kilo verdiğini söyleyen güzel yıldız, dırşarıda yemek yemeyi bırakmanın diyetinin en önemli sırrı olduğunu dile getirdi.

Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen kendi yemeklerini kendisi hazırlıyor.

Oğlu Max'in doğumunda sonra aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Aguilera “Eskiden çok zayıf olduğum için eleştiriyorlardı. Şimdi de kilolu olduğumu söylüyorlar. 8 kilo aldım. Sürekli formumu korumaya çalışmaktan sıkıldım. Yapım şirketi, kilo vermezsem hayranlarımı kaybedeceğimi söylüyor. Ancak umurumda değil. Artık böyleyim” demişti.

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