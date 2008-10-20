Christina 180 bin YTL’ye ‘evet’ dedi

İstanbul'a gelip Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na yardım amacıyla “Var mısın, Yok musun”a katılan dünyaca ünlü popstar Christina Aguilera, stüdyoya yoğun bir tezahüratla girdi. Yarışma sırasında heyecanlı olduğunu sürekli tekrarlayan ünlü yıldız, “Beautiful” şarkısını seslendirirken hayranlarının kendisi için gönderdiği mesajları şaşkınlıkla izledi.



Albümleri 40 milyonun üzerinde satan, dört Grammy ödüllü Christina Aguilera, "Var mısın Yok musun" da yarıştı.Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Boluca Köyü için yarışan ünlü yıldız,başarılı bir performans göstererek son ikiye 20 bin ve 250 bin YTL'lik kutuları bıraktı.



Hamdi Bey, ünlü yıldız ile telefonla konuşması karşılığında 180 bin YTL'lik gibi yüksek bir rakam teklif edince Aguilera, 'Var mısın Yok musun' sorusuna 'varım' dedi. Program boyunca sevilen şarkılarını da seslendiren ünlü şarkıcının kutusunda ise 20 bin YTL çıktı. Daha önceki Türk yarışmacıları aratmayan Aguilera sürekli seçeceği kutular için çevresinden yardım istedi ve ' ne hissediyorsun' diye sordu.Sevilen parçalarını da seslendiren ünlü yıldız, Türkiye'de böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Acun Ilıcalı’nın bir kaftan hediye ettiği Aguilera dün eşi, oğlu Max, piyanisti, dadısı ve diğer yardımcılarından oluşan sekiz kişilik ekibiyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’e uçtu. Aguilera’nın Kiev’deki konserinden sonra Dubai’ye geçeceği öğrenildi.



