Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında kalp krizi geçiren, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında hayata dönen Christian Eriksen'den ilk mesaj geldi.

Finlandiya ile oynadıkları maçın ilk yarısının son anlarında bir anda yere yığılan ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutunan Danimarkalı futbolcu Eriksen, "Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce ne olduğunu anlamak istiyorum" mesajını verdi.

Danimarka milli takımı doktoru Martin Boesen dünyanın endişeyle izlediği o anları anlattı.

Bu tür durumlarda süratli müdahalenin önemine işaret eden Dr. Boesen, “Christian yere yığılınca hemen bizi çağırdılar. Bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu, nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık” dedi.

Bilincini kaybetmişti

“Christian’ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmiş bir şekilde yatıyordu. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian’ı yeniden hayata döndürdü.”

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