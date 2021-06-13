Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Eriksen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

EURO 2020'nin ikinci gününde, Danimarkalı milli futbolcu Christian Eriksen, Finlandiya karşılaşmasının 45. dakikasında fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık görevlileri, sahada kalp masajı yaparak oyuncuya müdahale etti. UEFA, Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıklamıştı. Danimarka Futbol Federasyonu da, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu duyurmuştu.

Danimarka Futbol Federasyonu, yeni bir duyuru yayımlayarak dün oynanan Finlandiya müsabakasında fenalaşan Eriksen’in durumunun stabil olduğunu ve desteklerini ileten herkese teşekkür ettiğini açıkladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan müsabakada fenalaşarak yerde kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu yeni bir bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, Eriksen ile bu sabah konuşulduğu ifade edilirken, "Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra destek aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklamalarına yer verildi.

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