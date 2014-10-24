Christian Bale, Steve Jobs’ı canlandıracak

Hollywood’un ünlü oyuncularından Christian Bale, Batman kostümünü “mavi jean ve boğazlı siyah kazak” ile değiştirmeye hazırlanıyor.Bale yeni projesinde Steve Jobs’ı canlandıracak.

Yeni filmin senaristlerinden biri olan Aaron Sorkin Bloomberg’e verdiği röportajda herhangi bir elemeden geçmeden rolü alan Bale’in bu rol için en iyi aktör olduğunu söyledi. Sorkin, “Çok zor bir rol ama Bale harika bir iş çıkaracak” diye konuştu.

Senaryo, Walter Isaacson’ın 2011 yılında kaleme aldığı “Steve Jobs” kitabından uyarlanacak.

Sorkin, Facebook’un kuruluşunu anlatan “The Social Network” filmi ile en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar ödülü kazanmıştı.

Çekimlerin gelecek birkaç ay içinde başlaması bekleniyor.