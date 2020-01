Chrissy Teigen, Oscar töreninde uyuyakaldı!

En İyi Film ödülünün yanlışlıkla La La Land için anons edilmesi ve ardından yapılan Moonlight düzeltmesi, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a yapılan göndermeler dün gece gerçekleştirilen 89. Oscar Ödülleri’ne damga vurgu. Ancak sosyal medyada oldukça konuşulan bir konu vardı; yeni anne olan Chrissy Teigen, eşi John Legend’in omzunda uyuyakaldı.

Manchester by the Sea filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Casey Affleck teşekkür konuşmasını yaparken ekranlara oyuncu Ben Affleck geldi hemen arkasında ise Chrissy Teigen uyurken görülüyordu. Teigen, yaklaşık 5 dakika sonra En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Emma Stone teşekkür konuşmasını yaparken Merly Streep'in arkasında aynı pozisyonda görüntülendi.