T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Chrissy Teigen, Oscar töreninde uyuyakaldı!

Dört saati aşan Oscar Ödül Töreni, Chrissy Teigen için biraz yorucu olmuş gibi görünüyor

27 Şubat 2017 22:19

En İyi Film ödülünün yanlışlıkla La La Land için anons edilmesi ve ardından yapılan Moonlight düzeltmesi, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a yapılan göndermeler dün gece gerçekleştirilen 89. Oscar Ödülleri’ne damga vurgu. Ancak sosyal medyada oldukça konuşulan bir konu vardı; yeni anne olan Chrissy Teigen, eşi John Legend’in omzunda uyuyakaldı.

Manchester by the Sea filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Casey Affleck teşekkür konuşmasını yaparken ekranlara oyuncu Ben Affleck geldi hemen arkasında ise Chrissy Teigen uyurken görülüyordu. Teigen, yaklaşık 5 dakika sonra En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Emma Stone teşekkür konuşmasını yaparken Merly Streep'in arkasında aynı pozisyonda görüntülendi. 

Chrissy Teigen, Sleeping, Oscars 2017, GIF

ETİKETLER

Chrissy TeigenJohn Legendmerly streepCasey Affleck

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24