Chris Hemsworth 'yaşayan en seksi erkek' seçildi

ABD merkezli magazin dergisi People, Thor filmiyle yıldızı parlayan Avustralyalı aktör Chris Hemsworth’ü 2014 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' seçti.

Aktöre verilen unvan, salı akşamı Jimmy Kimmel Live adlı programda açıklandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Kimmel’ın “Kime teşekkür etmek istersin” sorusuna, Hemsworth, “Aileme” yanıtını verdi. 31 yaşındaki aktör, “en seksi” seçilmesinin ardından People’a verdiği söyleşide, “Bu bana, eşimin etrafında birkaç hafta boyunca övünme hakkı verdi. Şu anda ona, ‘Bak şimdi, insanlar böyle düşünüyor, dolayısıyla artık bulaşıkları yıkamak veya çocuğumuzun bezini değiştirmek zorunda değilim. Ben bunların üstündeyim' diyebilirim” sözleriyle şaka yaptı.

Derginin daha önce seçtiği isimler arasında Bradley Cooper, Ryan Reynolds, Brad Pitt, Clooney, Patrick Swayze, Sean Connery, Ben Affleck, Channing Tatum ve Adam Levine bulunuyor.