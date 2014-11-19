T24 LogoT24 Logo
Magazin

Chris Hemsworth 'yaşayan en seksi erkek' seçildi

ABD'li People dergisi, Avustralyalı aktör Chris Hemsworth'ü 2014'ün 'en seksi erkeği' seçti

19 Kasım 2014 15:45

ABD merkezli magazin dergisi People, Thor filmiyle yıldızı parlayan Avustralyalı aktör Chris Hemsworth’ü 2014 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' seçti.

Aktöre verilen unvan, salı akşamı Jimmy Kimmel Live adlı programda açıklandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Kimmel’ın “Kime teşekkür etmek istersin” sorusuna, Hemsworth, “Aileme” yanıtını verdi. 31 yaşındaki aktör, “en seksi” seçilmesinin ardından People’a verdiği söyleşide, “Bu bana, eşimin etrafında birkaç hafta boyunca övünme hakkı verdi. Şu anda ona, ‘Bak şimdi, insanlar böyle düşünüyor, dolayısıyla artık bulaşıkları yıkamak veya çocuğumuzun bezini değiştirmek zorunda değilim. Ben bunların üstündeyim' diyebilirim” sözleriyle şaka yaptı.

Derginin daha önce seçtiği isimler arasında Bradley Cooper, Ryan Reynolds, Brad Pitt, Clooney, Patrick Swayze, Sean Connery, Ben Affleck, Channing Tatum ve Adam Levine bulunuyor. 

ETİKETLER

chris hemsworthpeoplemagazin dergisiyaşayan en seksi adamthorfilm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24