-CHP'YE ''KAĞITTAN KAPLAN'' PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Dünya Demokrasi Hareketi üyesi bir grup, CHP Genel Merkezi önünde, Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un askere yönelik ''kağıttan kaplan'' sözlerini protesto etti. Ellerinde ''Madem askerden medet umuyorsunuz, niye seçime giriyorsunuz? Kağıttan anayasa profesörü Süheyl Batum'' yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Bayram Zilan, Batum'un sözlerinin Silahlı Kuvvetlere hakaret anlamı taşıdığını savundu. Zilan, ülkede mevcut hükümeti geride bırakarak iktidar olmanın yolunun sandıktan geçtiğini belirterek, muhalefeti demokratik olmamakla suçladı ve Batum'u istifaya çağırdı. Açıklamanın ardından yanlarında getirdikleri kağıttan yapılmış cübbeyi genel merkez önüne bırakan grup, kısa süre sonra cübbeyi de yanlarına alarak ayrıldı.