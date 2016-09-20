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CHP'ye 45 günde 37 bin 143 'FETÖ' başvurusu

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının ardından CHP'ye 5 bin 59 geçmiş olsun telefonu geldi

20 Eylül 2016 13:54

15 Temmuz darbe girişiminin ardından CHP’ye yapılan başvuruların detayları ortaya çıktı. Buna göre 15 Temmuz - 31 Temmuz arasındaki darbe girişiminin ardından yaşanan ilk 15 günlük süreçte Genel Merkez’e ziyaret, telefon, e-posta ve mektupla toplam 11 bin 332 başvuru gelirken, bu rakam ağustos ayında 26 bin 411’e ulaştı. Başvuruların yüzde 98’si darbe girişimiyle ilgili oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki 45 günlük süreçte CHP’ye toplam 48 bin 726 başvuru yapıldı. Darbe süreciyle ilgili 37 bin 143 başvuru gelirken, başvuruda bulunanların çoğunluğunu görevden ihraç edilen ve tutuklanan askeri personel ve kamu personeli oluşturuyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının ardından da 5 bin 59 geçmiş olsun telefonu gelirken, yalnızca ağustos ayındaki mağduriyet başvuruları 21 bin 101’i buldu. Konuların büyük çoğunluğunu, FETÖ bağlantılı olduğu iddiasıyla kapatılan üniversitelerdeki öğrenciler ile askeri okulların kapatılmasıyla mağdur olan öğrencilerin başvuruları oluşturdu.

Cumhuriyet'in haberine göre, toplam 12 bin 19 mağdur öğrenci ve ailesi CHP’yi ararken, açığa alınan, ihraç edilen ve tutuklanan 6 bin 479 asker ve kamu personeli başvuruda bulundu. Başvuruların sıklığına yönelik dağılım sırasıyla şöyle: “Açığa alınan, görevden ihraç edilen ve tutuklanan askeri personel ile kamu personeli (yüzde 31), öğretmen atamalarıyla ilgili mağdur olanların yaşadığı sıkıntılar (yüzde 4), 2010 KPSS’deki soruların çalınması sonucu kamu kurumlarına yerleştirilemeyen kişiler (yüzde 3), kapatılan kurum ve işyerlerinde işsiz kalanlar (yüzde 2), gözaltında yaşanan sıkıntılar (yüzde 0.8)”

Kılıçdaroğlu’na saldırının ardından ise 3 bin 648 kişi geçmiş olsun iletisi gönderirken, bin 104 kişi Kılıçaroğlu’nun saldırı sonrası gösterdiği tutuma teşekkür etti. 307 kişi ise güvenlik önlemlerinin artırılması yönündeki taleplerini paylaşmak için Genel Merkez’i aradı.

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