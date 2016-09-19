T24 LogoT24 Logo
Politika

Ağrı Belediye Başkanı: Siz FETÖ'yle sevişirken, flört ederken bizi ezdiniz

Ağrı Belediye Başkanı Sakık, Diyadin Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösterdi

19 Eylül 2016 20:04

Diyadin Belediyesine kayyum atanmasını protesto eden Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, "Kanun hükmündeki kararnameler çözüm değil. Bunları FETÖ grubuna karşı yaptınız. Biz Kürtler bu ülkenin çimleriyiz. Siz FETÖ'yle sevişirken, flört ederken bizi ezdiniz. Şimdi FETÖ'yle kavga ediyorsunuz, yine dönüp bize acılar yaşatıyorsunuz" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Diyadin Belediyesine Kaymakam Mekan Çeviren'in atanmasından sonra bugün HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ile Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Partililerin de hazır bulunduğu açıklama nedeniyle belediyenin girişinde çevik kuvvet ve özel harekat polisleri önlem aldı. Dirayet Taşdemir açıklamasında şunları söyledi:

"15 Temmuz'da askeri darbe diye halkı sokaklara çağıran zihniyet, 15 Temmuz'dan sonra darbecilerin yapmak istediği her şeyi yavaş yavaş, sistemli bir şekilde, meclisi de devre dışı bırakarak yaptı ve tek adamlık diktatörlüğüne doğru gidiyoruz. 11 Eylül'de 24 belediyemize kayyum atandı. Bizler kayyumun darbeci zihniyetin bir politikası olduğunu da biliyoruz. Nasıl 15 Temmuz'da darbecilere karşı alanlarda sokaklarda direniş meşruysa, 11 Eylül darbesine karşı da direniş o kadar meşrudur."  
 

'15 Temmuz gecesi biz de sokaktaydık'
 

Darbe girişiminin yapıldığı gece arkadaşlarıyla sokaklara çıktıklarını kaydeden Belediye Başkanı Sırrı Sakık ise şöyle konuştu:

"15 Temmuz’da saat 22.30 sıralarında darbeciler sokaktaydı, biz de darbecilere karşı sokaktaydık. Ama bugün burada halkın iradesine karşı kayyum darbesi yapılıyorsa yine sokaklardayız. 15 Temmuz’da darbeciler ne yapmak istemişse, bugün burada aynısı yapılıyor. Diyadin belediye başkanını tutukladınız. Belediye Başkanı Hazal Aras ne yapmıştı? Burada Diyadin halkı yukarıda da Allah şahittir. Diyadin’de hizmet dışında bir şey yapılmadı."
 

'KHK'lar çözüm değil'
 

Kanun hükmündeki kararnamelerin çözüm olmadığını savunan Sırrı Sakık konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunları FETÖ grubuna karşı yaptınız. Biz Kürtler bu ülkenin çimleriyiz. Siz FETÖ'yle sevişirken, flört ederken bizi ezdiniz. Paralel yapı 5 bin insanı tutukladı, o zaman sesiniz çıkmıyordu. Şimdi FETÖ'yle kavga ediyorsunuz, yine dönüp bize acılar yaşatıyorsunuz. Biz sizlerden daha çok militarist güçlere karşıyız."

Açıklamaların ardından yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine Sırrı Sakık ve beraberindekiler, ilçede esnafı ziyaret etti.

ETİKETLER

sırrı sakıkağrıbelediyefetökayyımbelediyediyadin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24