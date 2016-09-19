Ağrı Belediye Başkanı: Siz FETÖ'yle sevişirken, flört ederken bizi ezdiniz

Diyadin Belediyesine kayyum atanmasını protesto eden Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, "Kanun hükmündeki kararnameler çözüm değil. Bunları FETÖ grubuna karşı yaptınız. Biz Kürtler bu ülkenin çimleriyiz. Siz FETÖ'yle sevişirken, flört ederken bizi ezdiniz. Şimdi FETÖ'yle kavga ediyorsunuz, yine dönüp bize acılar yaşatıyorsunuz" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Diyadin Belediyesine Kaymakam Mekan Çeviren'in atanmasından sonra bugün HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ile Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Partililerin de hazır bulunduğu açıklama nedeniyle belediyenin girişinde çevik kuvvet ve özel harekat polisleri önlem aldı. Dirayet Taşdemir açıklamasında şunları söyledi:



"15 Temmuz'da askeri darbe diye halkı sokaklara çağıran zihniyet, 15 Temmuz'dan sonra darbecilerin yapmak istediği her şeyi yavaş yavaş, sistemli bir şekilde, meclisi de devre dışı bırakarak yaptı ve tek adamlık diktatörlüğüne doğru gidiyoruz. 11 Eylül'de 24 belediyemize kayyum atandı. Bizler kayyumun darbeci zihniyetin bir politikası olduğunu da biliyoruz. Nasıl 15 Temmuz'da darbecilere karşı alanlarda sokaklarda direniş meşruysa, 11 Eylül darbesine karşı da direniş o kadar meşrudur."



'15 Temmuz gecesi biz de sokaktaydık'



Darbe girişiminin yapıldığı gece arkadaşlarıyla sokaklara çıktıklarını kaydeden Belediye Başkanı Sırrı Sakık ise şöyle konuştu:



"15 Temmuz’da saat 22.30 sıralarında darbeciler sokaktaydı, biz de darbecilere karşı sokaktaydık. Ama bugün burada halkın iradesine karşı kayyum darbesi yapılıyorsa yine sokaklardayız. 15 Temmuz’da darbeciler ne yapmak istemişse, bugün burada aynısı yapılıyor. Diyadin belediye başkanını tutukladınız. Belediye Başkanı Hazal Aras ne yapmıştı? Burada Diyadin halkı yukarıda da Allah şahittir. Diyadin’de hizmet dışında bir şey yapılmadı."



'KHK'lar çözüm değil'



Kanun hükmündeki kararnamelerin çözüm olmadığını savunan Sırrı Sakık konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunları FETÖ grubuna karşı yaptınız. Biz Kürtler bu ülkenin çimleriyiz. Siz FETÖ'yle sevişirken, flört ederken bizi ezdiniz. Paralel yapı 5 bin insanı tutukladı, o zaman sesiniz çıkmıyordu. Şimdi FETÖ'yle kavga ediyorsunuz, yine dönüp bize acılar yaşatıyorsunuz. Biz sizlerden daha çok militarist güçlere karşıyız."



Açıklamaların ardından yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine Sırrı Sakık ve beraberindekiler, ilçede esnafı ziyaret etti.