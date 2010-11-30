CHP'ye 2 önemli isim katıldı

T24- Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay ve eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu CHP'ye katıldı.





Başbakan Tayyip Erdoğan'ın referandum sürecinde "Artık dedelerden talimat alma dönemi bitti" sözleriyle hedef gösterdiği eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay CHP'ye katıldı.

Kürt Sorunu konusunda farkıl bakış açısıyla dikkat çeken bölgenin etkin isimlerinden Diyarbakır Eski Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu'da artık CHP'de.

Kurultay tartışmalarının dinmediği CHP'ye katılımlar sürüyor. Dün yapılan MYK; hakkında bazı Ergenekon hakimlerinin yerlerinin değiştirilmesi için faaliyette bulunduğu iddiasıyla soruşturma açılan eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay ile eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu’nu parti üyeliğine kabul etti.

MYK toplantısında kurultayla ilgili bir karar çıkması bekleniyordu, ancak bu beklenti boşa çıktı. Edinilen bilgiye göre MYK son karar noktasında sözü Kılıçdaroğlu'na bıraktı.

Grup toplantısı sonrası Bursa'ya gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun kararını burada iki gün sürecek programı içinde açıklayabileceği konuşuluyor. Eğer burada kararı duyurursa 3 Aralık'ta yapılacak PM toplantısını beklemeden Kılıçdaroğlu kararını vermiş olacak.

Kurultay kararı verilirse bunun tarihinin 25-26 Aralık olması bekleniyor.