-CHP'NİN TÜRBANLI ADAYI OLMAYACAK İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, bugün basında yer alan başörtülü milletvekili adaylarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kendisine yöneltilen ''CHP'nin türbanlı milletvekili adayı olacak mı?'' sorusuna ''Kesinlikle hayır, türbanlı milletvekili adayı olmayacak ve gündemde de böyle bir şey yok'' diye karşılık verdiğini söyledi. Tekin, gündemdeki konulara ilişkin partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, ''Bugün manşetlerde, 'AK Parti aday gösterirse ikinci bir Merve Kavakçı olayının yaşanmasına müsaade etmeyiz' dediğiniz belirtiliyor. Bunu sizin ağzınızdan duymak isteriz. Neden 'İkinci bir Kavakçı olayı yaşanmaz' diyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Haberin doğruluğu yok. Biz, her söylediğimiz sözün arkasındayız. Bana sorulan soru şu; 'CHP'nin türbanlı milletvekili adayı olacak mı? Ben de 'Kesinlikle hayır, türbanlı milletvekili adayı olmayacak ve gündemde de böyle bir şey yok', 'AKP'de olabilir mi?', 'vallahi AKP'nin kendi işidir, AKP'ye hayırlı olsun. Biz, başka siyasi partide kimin milletvekili olacağını tespit edecek değiliz. O da onların sorunudur' dedim. Haberin tamamı bu kadardır.'' Bir basın mensubunun, ''İstanbul İl Başkanlığı döneminizde muhafazakar kesimle büyük bir yakınlık kurdu parti. Çarşaflı üyeler partiye katıldı. CHP'nin bu sorunu çözebileceğine yönelik kamuoyunda bir yargı var. Başörtülü aday gösterilse çözüm noktasında önemli bir adım atılmış olabilir mi?'' sorusunu yönelttiği Tekin, CHP'yi belli kesimlere uzak, belli kesimlere yakın göstermenin çok doğru olmadığını ifade etti. Tekin, CHP'nin Cumhuriyeti kurmuş ve Türkiye coğrafyasında herkese yakın olan bir parti olduğuna dikkati çekti. Gürsel Tekin, ''Burada zikredilen sorun sanki Türkiye'nin temel sorunuymuş gibi... Eğer bugün Türkiye'de üniversitede başörtüsü sorunu tartışılmaz bir sorun haline gelmişse, bunun tek mimarı da Sayın Kılıçdaroğlu'dur ve CHP'dir. CHP, sorunları çözmek için yola çıkmıştır'' dedi. CHP'nin Türkiye'de hangi sorunlar varsa bunları çözmek için uğraş vereceğini söyleyen Tekin, ''Ama Türkiye'nin bu kadar sorunları varken başka siyasi partiler kendi adaylarını nasıl gösterip göstermeyeceğinin kararını bizler verecek değiliz. CHP olarak bizim kararımız açık ve nettir, 'gündemimizde yok' diyoruz, sadece bu kadar'' diye konuştu. -''MİLLET, KENDİ VEKİLİNİ KENDİ SEÇSİN''- ''Milletvekili adayları merkezden atanacak. Peki bu halk, 'ben bunu istiyorum' diyemeyecek mi?'' sorusuna da Tekin, AK Parti'ye Siyasi Partiler Yasası'nın bu maddesinin değiştirilmesi için bir süre önce çağrıda bulunduklarını, ancak yanıt alamadıklarını ileri sürerek, ''Dünyada uygulanan model, son derece sağlıklı, millet kendi vekilini kendisi seçsin. Bu vesileyle milletin iradesi parlamentoya tecelli etsin. Ne yazık ki en çok millet iradesini kullanan Başbakan'dır ama bu noktada da kaçıyorlar. Eğer buna varlarsa halen biz hazırız, gelsin yapalım'' dedi. ''Merve Kavakçı olayı çok eski değil. Mecliste tekrar bir türbanlı milletvekili görmek, CHP'nin daha önceki politikalarıyla çelişmeyecek mi? Az önce Cemil Çiçek'ten bir açıklama gelmiş, 'Kimi aday göndereceğimize Gürsel Tekin karışmasın, herkes kendi işine baksın' şeklinde'' sorusu üzerine de Tekin, ''Efendim, karışmıyorum, zaten haddimiz de değildir bir başka siyasi partinin kimleri aday göstereceği. Siz bir soru soruyorsunuz, 'Başka partiler gösterebilir mi?' diye, 'Hayırlı olsun, onların kendi sorunları' diyorum. Ne haddime, AKP ya da bir başka siyasi partinin kimleri aday göstereceği... Sayın Cemil Çiçek de anlaşılan yanlış okumuştur ya da yanlış algılamıştır'' diye konuştu.