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Politika

CHP'nin toplantısından karar çıktı: Direniş!

Anayasa değişiklik teklifinin konuşulduğu toplantı 5 saat sürdü

08 Ocak 2017 22:16

CHP Parti Meclisi'nin (PM) 5 saat süren toplantısında, yarın TBMM'ye gelmesi beklenen anayasa değişikliği konuşuldu. Toplantıda, milletvekillerinin TBMM'de ‘direniş'ini sürdürmesi gerektiği belirtildi.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Parti genel merkezinde, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda ağırlıklı olarak TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak anayasa değişikliği teklifi konuşuldu.

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın sürece ilişkin sunum yaptığı toplantıda, PM üyeleri de söz alarak görüşlerini açıkladı. Toplantıda, anayasa değişikliği teklifinin, ekonomi ve terör başta olmak üzere Türkiye'nin yaşadığı sorunlara çözüm olmayacağı savunularak, bunun halka çok iyi anlatılması gerektiği ifade edildi.

Söz konusu teklifin bir ‘uzlaşı metni' olmadığı görüşü dile getirilen toplantıda, yetkilerin tek kişinin elinde toplanmasının, güçler ayrılığı ilkesine ters olduğu kaydedildi.

CHP'nin, anayasa değişikliği teklifine neden karşı olduğunun halka ayrıntılarıyla anlatılmasının önemine vurgu yapılan toplantıda, milletvekillerinin de TBMM'de ‘direniş'ini sürdürmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu değişikliğe karşı yol haritasının belirlenmesi için parti içinde çalışma grupları kurulması fikrinin ağırlık kazandığı toplantıda, ülkenin geleceğini düşünen demokrat, laik kesim ile sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirilmesi konuşuldu.

Toplantıya, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da bulunan bir kısım PM üyesinin katılamadığı belirtildi.

 

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