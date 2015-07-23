T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'nin 'Suruç Araştırma Komisyonu kurulsun' önerisine AKP ve MHP'den destek gelir mi?

CHP, 116 milletvekilinin imzasıyla, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

23 Temmuz 2015 23:49

Hülya Karabağlı

Cumhuriyet Halk Partisi, 116 milletvekilinin imzasıyla TBMM'yi 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel Kurul’da, son günlerde giderek tırmanan terör olayları ve 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırısının enine boyuna irdelenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istenecek. Genel Kurul, bu gündemle toplanacak.  

Meclis aritmetiğine göre, olağanüstü toplantı için 184 sayısı aranıyor. Komisyonun kurulması için 139 rakamı gerekiyor. 131 sandalyeli CHP ve 80 milletvekili olan HDP bu rakamı buluyor. Ancak, komisyon için AKP ve MHP’nin izleyecekleri tutum önemli. AKP, Genel Kurul'da komisyona karşı çıkar ret oyu verirse; bu girişim sonuçsuz kalacak. Bu tabloda MHP de belirleyici olacak. HDP ile birlikte CHP’nin önerisine destek çıkarsa komisyon kurulması güçlenecek. Burada, Genel Kurul’a kaç milletvekilinin geleceği, genel Kurul’un kaç milletvekili ile toplanıp oylamaya kaç kişinin katılacağı önemli. CHP, 2012 yılında genel görüşme için yaptığı olağanüstü çağrıda yalnız kalmıştı.

CHP'nin TBMM başkanlığı'na Suruç katliamıyla ilgili olağanüstü toplantı çağrısı metni şöyle:

"Yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğine, iç barış ve toplumsal huzurumuza ve ülkemizin güvenliğine kast eden terör eylemleri giderek tırmanmaktadır. Suruç'ta 32 yurttaşımızın yaşamım yitirdiği bombalı terör saldırısı, Adıyaman'da ve Ceylanpınar'da I asker ve 2 polisimizin şehit edildiği terör eylemleri bu tırmanışın önemli işaretleridir. Son günlerde ülkemizde yaşanan terör olaylarının, Suriye politikası başta olmak üzere son yıllardaki dış politika tercihlerinden kaynaklandığına ilişkin yaygın ve ciddi bir kanaat oluşmuştur.

"Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreç de göz önüne alındığında; 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili genel seçimleri ile Meclis'te oluşan halk iradesinin
böylesine önemli bir konuyu ele alması artık bir zorunluluktur.
Ülkemizde giderek tırmanan terör olaylarının nedenlerinin araştırılması ve gerekli tedbirlerin bir an önce alınması İçin meselenin gerçek çözüm yeri olan TBMM'de görüşülmesi amacıyla Genel Kurulun olağanüstü toplanması öngörülmüştür."

 

ETİKETLER

chpolağanüstü toplantısuruç komisyonuchphsphülya karabağlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24