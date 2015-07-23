CHP'nin 'Suruç Araştırma Komisyonu kurulsun' önerisine AKP ve MHP'den destek gelir mi?

Cumhuriyet Halk Partisi, 116 milletvekilinin imzasıyla TBMM'yi 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel Kurul’da, son günlerde giderek tırmanan terör olayları ve 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırısının enine boyuna irdelenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istenecek. Genel Kurul, bu gündemle toplanacak.

Meclis aritmetiğine göre, olağanüstü toplantı için 184 sayısı aranıyor. Komisyonun kurulması için 139 rakamı gerekiyor. 131 sandalyeli CHP ve 80 milletvekili olan HDP bu rakamı buluyor. Ancak, komisyon için AKP ve MHP’nin izleyecekleri tutum önemli. AKP, Genel Kurul'da komisyona karşı çıkar ret oyu verirse; bu girişim sonuçsuz kalacak. Bu tabloda MHP de belirleyici olacak. HDP ile birlikte CHP’nin önerisine destek çıkarsa komisyon kurulması güçlenecek. Burada, Genel Kurul’a kaç milletvekilinin geleceği, genel Kurul’un kaç milletvekili ile toplanıp oylamaya kaç kişinin katılacağı önemli. CHP, 2012 yılında genel görüşme için yaptığı olağanüstü çağrıda yalnız kalmıştı.

CHP'nin TBMM başkanlığı'na Suruç katliamıyla ilgili olağanüstü toplantı çağrısı metni şöyle:

"Yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğine, iç barış ve toplumsal huzurumuza ve ülkemizin güvenliğine kast eden terör eylemleri giderek tırmanmaktadır. Suruç'ta 32 yurttaşımızın yaşamım yitirdiği bombalı terör saldırısı, Adıyaman'da ve Ceylanpınar'da I asker ve 2 polisimizin şehit edildiği terör eylemleri bu tırmanışın önemli işaretleridir. Son günlerde ülkemizde yaşanan terör olaylarının, Suriye politikası başta olmak üzere son yıllardaki dış politika tercihlerinden kaynaklandığına ilişkin yaygın ve ciddi bir kanaat oluşmuştur.

"Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreç de göz önüne alındığında; 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili genel seçimleri ile Meclis'te oluşan halk iradesinin

böylesine önemli bir konuyu ele alması artık bir zorunluluktur.

Ülkemizde giderek tırmanan terör olaylarının nedenlerinin araştırılması ve gerekli tedbirlerin bir an önce alınması İçin meselenin gerçek çözüm yeri olan TBMM'de görüşülmesi amacıyla Genel Kurulun olağanüstü toplanması öngörülmüştür."