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Politika

CHP'nin Roman milletvekili: Boya sandığı, tuğla, at isteyen oluyor; elimde sihirli değnek yok

Özcan Purçu, Türkiye siyasi tarihinin Meclis'e giren ilk Roman vekili

08 Temmuz 2016 13:26

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türkiye siyasi tarihinde Meclis’e giren ilk Roman temsilci oldu. Hal böyle olunca Purçu, “Artık bir vekilimiz var” diyen Roman vatandaşların yoğun ve ilginç istekleriyle karşılaşıyor. Purçu, bu isteklerin hemen hepsinin çok mütevazi ve masumane istekler olduğunu anlattı: “Çadırda kalıyoruz, ev yapacağız deyip tuğla isteyen oluyor. Bazıları iş istiyor. Çiçek satarken zabıta çiçeklerini alıyor. ‘Çiçeklerimi zabıtadan geri al’ diyenler oluyor. Atı ölür, ‘at al bana’, ‘Boya sandığımı zabıta aldı, boya sandığı al bana’ gibi böyle günlük istekler. Benden ilaç, çocuk bezi, süt istiyorlar” dedi. Purçu, “Elimde sihirli bir değnek” yok ki diyerek yapacaklarının sınırlı olduğunu söyledi.

 

“Misafiriniz gelecek mi?”

 

Purçu’nun Meclis’te Roman misafiri eksik olmuyor. Odası adeta ziyaretçilerle dolup taşıyor. Kayıtlara göre sadece bir ayda 460 misafirinin geldiği bilgisini paylaşan Purçu, şunları ekledi: “Geçenlerde Meclis’i ziyaret edenler için yemek yapacaklardı. Meclis personeli beni aradı. ‘Özcan Bey, bu hafta misafiriniz gelecek mi?’ diye. Çünkü bir geldiler mi sağ olsun 150-200 kişi birden geliyor.”

 

“Sihirli bir değnek yok”

 

Siyasete alışkın olmayan Roman vatandaşların bütün talepleri yerine gelecekmiş gibi kendisine başvurduğunu aktaran Purçu, şöyle devam etti: “Sanıyorlar ki elimde sihirli bir değnek var, dokununca her şeyi yapacağım. ‘Bir telefon açsan yeter’ diyorlar ama gerçekte öyle değil. Her il ve ilçenin belediye başkanı var, yönetimden sorumlu olan kişiler var, daire başkanları var. Hukuki prosedürler var. Yapamayacağın şeyler de çok fazla. Kendi şahsıma düşeni yapmaya çalışıyorum ama bu sefer bakıyorum kendim sıkıntıya girmişim. Keşke durumum müsait olsa daha çok yapsam. Meclis’te sağ olsun iktidar partisi dahil, herkesin bize saygısı var. Talep ettiğimiz şeyleri yapmaya çalışıyorlar. O yönden şanslıyım biraz.”

 

“Önyargılar üzücü”

 

Kendisi de naylon bir çadırda dünyaya gelen Purçu, Romanların barınma, kimlik, sağlık, eğitim ve istihdam gibi sorunlarının çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Purçu, toplumda Romanlara yönelik önyargı ve ayrımcılığın üzüntü verici olduğunu kaydetti.

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