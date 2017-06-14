CHP'nin raporuna göre AKP'nin kadına bakışı sorunlu; o cinsiyetçi söylemler neler?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Zeynep Altıok, AKP döneminde yöneticilerin ve bürokratların kadına yönelik söylemlerini raporlaştırdı. Raporda AKP’nin kadına bakışı “dinci, milliyetçi, ırkçı, eril ve hükmeden” olarak tanımlandı.

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre, Altıok’un hazırladığı "AKP Döneminde Kadına Bakış" başlıklı raporda AKP’nin kadını hedef alan söylemleri mercek altına alındı. Raporda “Faşizan kitle ruhu ile kadına yönelik şiddet arasında doğrudan bir ilişki var. Bu yüzden parlamento çatısı altında bile Bülent Arınç tarafından bir kadın milletvekiline ‘Hanımefendi bir sus, bir kadın olarak sus’ denebiliyor. Ve işte bu yüzden AKP bugün bu ruhu ve bu güruhu uyandırıp Silvanlıların evlerine, duvarlarına “Biz geldik kızlar yok mu?” yazıyor, yazabiliyor. Şiddet rejimi, faşizm aşama aşama inşa ediliyor. Bu rejimin bedelini de en fazla kadınlar ödüyor” dendi.

Raporda AKP döneminde kadına yönelik ayrımcı söylemler başlığı altında yer alan sözlerden bazıları şöyle:

Erdoğan’ın sözleri

* (Makyaj yapan kadın gazeteciye) Hani var ya, kaportası dökük araçlar olur. Makyaj yaparlar. Boyarlar. Bizim kaporta sağlam, makyaja ihtiyacımız yok. (1996)

* Kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum, Kadından anneliği çıkarırsanız geriye kutsal bir şey kalmaz. (2010) n Kadına şiddet abartılıyor. (2011)

* Polis müdahalesi sonucu yaralanan Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Dilşat Aktaş hakkında: O kadın, kız mıdır kadın mıdır? (2011)

* Kadın-erkek eşitliği fıtrata ters. (2014)

* Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun eksiktir, yarımdır. (2016)

Arınç’ın sözleri

* (CHP’li Aylin Nazlıaka için) Kürtaj meselesi konuşulurken siz öyle bir söz sarf ettiniz ki benim yüzüm kıpkırmızı oldu. Bir evli, bir bayan, çocuğu olan milletvekili kendisi ile ilgili bir organını nasıl böyle açıkça konuşabilir. (2012)

* Kadın herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak. (2014)

* Kocasını bırakıp tatile çıkanlar, direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar... Böyle bir hayatın içinde siz olabilirsiniz, size kızmanın ötesinde acıyabilirim. (2014)

* (HDP’li Nursel Aydoğan’a) Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus. (2015)

Diğer AKP’liler

* Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in danışmanı Prof. Doğan Soyaslan TBMM Adalet Komisyonu Alt Komisyonu’nda: Kimse, bakire olmayan biriyle evlenmek istemez. Kaçıran kişi ırzına geçtiği kızla evlenince daha iyi olmuyor mu? Bekareti bozulduysa onunla evlenilmeli. Evlenince de cezadan kurtulmalı. (2003)

* AKP’li Tuzla Belediyesi’nin yeni evlenen çiftlere verdiği kitapta: Kadına iz bırakmadan dayak atmak mübah. (2006)

* Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu kendisinden iş isteyen kadınlara: Evdeki işler yetmiyor mu? (2009) n Devlet Bakanı Mehmet Şimşek: Kadınlar iş aradığı için işsizlik artıyor. (2009)

* AKP Ünye Tanıtım ve Medya Başkanı Süleyman Demirci: Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralıktır. (2011)

* Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanı Yusuf Müftüoğlu: Yılbaşının ertesi günlerinde gazetelerde kutlamalar sırasındaki taciz haberlerini okumak hoşuma gidiyor. (2011)

* Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Tecavüze uğrayan doğursun gerekirse devlet bakar. (2012) n Melih Gökçek: Kadın ahlaklı olsun kürtaj yapmak zorunda kalmasın. Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün? Anası ölsün. (2012)

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin: Medya olaylar büyüyormuş gibi bir algıya neden oluyor. (2013)

* AKP’li Zeyid Aslan, TBMM kulisinde uyurken çekilmiş fotoğraflarını soran kadın gazetecilere: Ben de sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam. (2013)