CHP'nin Meclis'te yaptığı 'demokrasi nöbeti'nde basına yasak: Şimdi bu kapıyı kıracağız...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve 60'a yakın milletvekili dün gece TBMM Genel Kurulu'nda iki gündür süren iç tüzük görüşmelerinde 'muhalefetin sesi kısıldığı' gerekçesiyle başlattığı 'demokrasi nöbeti' devam ediyor. Milletvekillerinin eylemini görüntülemek isteyen gazeteciler ise içeri alınmadı. Bunun üzerine Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba basın giriş kapısının önüne gelerek "Şimdi bu kapıyı kıracağız ondan sonra da 'CHP kapı kırmış olacak'" dedi.

'Demokrasi nöbeti'nde yer alan CHP'li Gaziantep Milletvekili Akif Ekici T24'e iç tüzüğe karşı "Mücadelemizi sürdürüyoruz muhalefete karşı, ağır hükümler var. Bu nedenle genel kurulda bugün saat 14'te genel kurul açılana kadar, bu demokrasi eylelmimizi sürdüreceğiz." dedi. chp istanbul milletvekili gülay yedekçi 60'a yakın milletvekilimizle genel kuruldayız. Eylemimizi devam ettireceğiz" dedi.

Basına yasak

TBMM başkanlığı, CHP eylemini izlemek üzere bugün erkenden gelen gazetecilere Genel Kurul'a basının giriş yaptığı kapıyı açtırmadı. Yetkililer T24'e "Böyle bir talimat geldi. Basın kapısını açmayacağız" dedi. Genel Kurul'a basının giriş kapıya gelen Özgür Özel, meclis ve güvenlik yetkililerine "Kimdeyse o yetki bulun bu kapıyı çabuk açın" dedi. Kimin yetkili olduğu arayışı sürerken Özel, "Şimdi bu kapıyı kıracağız ondan sonra da 'CHP kapı kırmış olacak'" dedi. Veli Ağbaba basının giriş yapığı kapının önünde durmaya devam ediyor.

Gazeteciler içeri alındı

Genel Kurul'a basının giriş yaptığı kapı milletvekilleri ile yetkililer arasında yaşanan tartışmaların ardından CHP'li Özel ve Ağbaba uzun bir çabanın ardından aldıkları anahtarla basın kapısını medyanın önünde açtı. Ağbaba yetkililerden aldıkları anahtarı geri vermedi.

Gazetecilere Genel Kurul'dan çıkarılma çağrısı yapıldı