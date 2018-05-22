CHP'nin Konya adayı Abdüllatif Şener seçimlerdeki hedefini açıkladı

CHP, 24 Haziran’da TBMM’ye girmek için yarışacak milletvekili aday listesini YSK’ya sundu. Konya’da birinci sıradan aday gösterilen AKP’nin kurucu kadrosundan, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener, seçimlerde kentten en az 4 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

CHP’nin 1990’lı yıllarda Refah Partisi’nin kalesi olan ve 2015 seçimlerinde AKP’nin 10, kendisinin 1 milletvekili çıkardığı Konya’da birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Şener, T24’e şu değerlendirmelerde bulundu:

“CHP’den adaylık talebim vardı, buna istinaden Konya birinci sıradan aday olarak gösterildim. Konya, Türkiye’nin yüzölçümü olarak en geniş ili. Bu geniş topraklarda nüfus da, seçmen de dağınık vaziyette. Bölgeden bölgeye seçmen özellikleri farklılık taşıyor.

Aslında zor bir seçim bölgesi ama en iyi sonucu almak için oyları mümkün olan en yüksek düzeye çıkarmak için çaba harcayacağız. İyi bir ekip kuracağız, iyi bir çalışma yapacağız. Başarılı olacağız. 4 milletvekili çıkarmayı hedefliyoruz. O sonucu alabilmek için ne gerekiyorsa onu da yapacağız.”