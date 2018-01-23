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Politika

CHP'nin kadın il başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- CHP İstanbul, Kayseri, Kütahya, Trabzon, Bartın il başkanları, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile Anıtkabir’i ziyaret etti

23 Ocak 2018 19:14

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- CHP İstanbul, Kayseri, Kütahya, Trabzon, Bartın il başkanları, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile Anıtkabir’i ziyaret etti.
Anıtkabir’e öğlen saatlerinde gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftanoğlu, Kayseri İl Başkanı Ümit Özer Solak, Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Önsel Uzun ve CHP Bartın İl Başkanı Hatice İlknur Aslanlı Yoldan mozoleye geçti. Grup adına Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftanoğlu ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu. CHP’li grup daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti. Burada Anıtkabir Özel Defterini imzalayın CHP’li kadın kolları başkanları adına yazılan metni Kaftanoğlu okudu. CHP kadın kolları başkanları Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:
“Halkımızın kaderini değiştiren, kadın-erkek eşitliğini sağlayan, ülkemizde ve dünyada barışı tesis etmek için çalışan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; kurtuluşunda ve kuruluşunda önder olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin ve CHP’nin bugün seçilmiş beş kadın il başkanı olarak huzurundayız. Açtığınız yolda Cumhuriyet\'le başlayan ‘Kadın Devrimini’ ‘Kadınlarla Devrim’ diyerek aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Kadınları ötekileştirmeye, dışlamaya, sosyal ve siyasal hayatın dışında tutmaya çalışan iktidarın cinsiyetçi, eril dilini ve anlayışını kadınlarla yıkacağız. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğü üzerine kurulu olan inancımızla; bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük mücadelemizle kararlılığımızı belirtir, önünüzde saygıyla eğiliriz.”

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