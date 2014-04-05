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Mersin'de CHP'nin itirazını İl Seçim Kurulu da reddetti

CHP İl Başkanı Faruk Akar, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını söyledi. Mersin'de itirazın reddedilmesi üzerine şimdi gözler yeniden CHP'ye çevrildi

05 Nisan 2014 21:07

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin’de CHP’nin merkez Akdeniz Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz da reddedildi. CHP Mersin İl Başkanı Mehmet Faruk Akar, Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracaklarını açıkladı.

Akdeniz Belediye Başkanlığı'nı BDP'li Fazıl Türk'ün 316 oy farkla kazanması üzerine CHP Akdeniz Belediye Başkan adayı Necdet Tamamoğulları'nın, seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, CHP önceki gün de İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi vermişti. İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Aydın başkanlığında bugün sabah saat 10.00'dan itibaren itirazı görüşmeye başlayan kurul üyeleri, kararı saat 15.30 civarında açıkladı.

İl Seçim Kurulu'nda itirazın görüşüleceğini öğrenen çok sayıda BDP'li ise bugün de Mersin Adliye Sarayı'nın karşısındaki Akdeniz Belediyesi'nin bahçesinde toplandı. Polis de adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak avukatlar ve parti temsilcileri dışında kimseyi adliyeye almadı. Adliye’ye CHP Mersin İl Başkanı, CHP Mersin Milletvekilleri Vahap Seçer ile Ali Rıza Öztürk, CHP Adayı Tamamoğulları ve BDP Adayı M.Fazıl Türk adliye içerisinde kalarak itirazı takip ettiler. İl Seçim Kurulu önce tutanakları karşılaştırdı. Tutanakların karşılaştırılması sonucu BDP’nin 7 oyu iptal edilirken, İtirazı inceleyen ve tutanakları eşleştiren İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını reddetti. Böylece, dün mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan alan Türk'ün Belediye Başkanlığı kesinleşmiş oldu.

Öte yandan, adliye çıkışı bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Faruk Akar, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını söyledi. Mersin'de itirazın reddedilmesi üzerine şimdi gözler yeniden CHP'ye çevrildi.

 

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